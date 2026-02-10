ETV Bharat / state

भोपाल में किन्नर के दो गुटों मे वर्चस्व की जंग, इलाका कब्जाने की होड़, कलेक्ट्रेट का घेराव

भोपाल में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच महासंग्राम. एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा कलेक्टर दफ्तर पर प्रदर्शन.

Bhopal transgender groups fight
किन्नरों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, ज्ञापन सौंपा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 4:26 PM IST

भोपाल : किन्नरों के दो गुटों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. किन्नरों के एक गुट ने एकजुट होकर भोपाल कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. इस गुट ने दूसरे गुट पर धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाए. इस किन्नर गुट का कहना है कि उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जा रहा है. वहीं, दूसरे गुट ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि किन्नर में कोई जाति व धर्म नहीं होता.

किन्नर काजल ठाकुर ने लगाए गंभीर आरोप

मंगलवार को किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास के नेतृत्व में सैकड़ों किन्नरों ने कलेक्ट्रेट घेराव किया और शिकायत दर्ज कराई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विशेष वर्ग के किन्नर उन्हें टारगेट कर रहे हैं. किन्नर काजल ठाकुर ने कहा "किन्नर गुरु सुरेया नायक बोल रही हैं कि वह मरवा देंगी जैसे निशातपुरा थाने मे बरखा को मरवाया था. सुरेया मरवा दें, कटवा दें लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगें. हमने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है."

किन्नर काजल ठाकुर ने लगाया धर्म परिवर्तन का आरोप (ETV BHARAT)

किन्नर गुरु सुरैया ने आरोपों को नकारा

वहीं, किन्नर समुदाय की प्रमुख सुरैया नायक ने आरोपों को पूरी तरह खारिज करते कहा "उन्होंने भोपाल में किन्नर समाज की कमान सनातनी किन्नरों को सौंप दीहै. वह लंबे समय से भोपाल में किन्नर समुदाय की प्रमुख रही हैं, लेकिन यह पहला अवसर है, जब उनके सामने धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं."

किन्नर समुदाय की प्रमुख सुरैया नायक से बातचीत (ETV BHARAT)

किन्नर अखाड़े की गुरु सुरैया नायक ने प्रेस वार्ता कर काजल ठाकुर के आरोपों को निराधार बता कर कहा "काजल ठाकुर का भोपाल से कोई लेनादेना नही है. वह मंडीदीप की रहने वाली है. उसके खिलाफ काफी आपराधिक मामले भोपाल में दर्ज हैं. वह अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ मिलकर गुंडागर्दी करती हैं."

कुर्सी हथियाना चाहती है किन्नर काजल

किन्नर सुरैया का कहना है "किन्नर का कोई धर्म नहीं होता. मेरे घर में सभी जाति के किन्नर रहते हैं. हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. सभी धर्मों के कार्यक्रम में जाते हैं. काजल ठाकुर मेरी कुर्सी छीनना चाहती है. इसलिए उसके द्वारा यह सब किया जा रहा है."

