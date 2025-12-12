भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कचरे की टंकी में मिले दो नवजात बच्चों के अधजले शव
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दो बच्चे के शव मिलने से हड़कंप, कचरे की टंकी में रखे थे अधजले शव, जांच में जुटी पुलिस.
भोपाल: राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां अस्पताल के शव प्रशिक्षण कक्ष के पीछे दो नवजात शिशुओं के अध जले शव मिले हैं. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मामले की जांच की जा रही है. वहीं सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है. बच्चों के शवों को अस्पताल की मर्चुरी के पीछे जलाया गया है या फिर फेंका गया है जांच के बाद तत्व सामने आएंगे.
भोपाल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना
जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हामीदिया अस्पताल के शव परीक्षण कक्ष के पीछे रखी टंकी के अंदर दो बच्चों के अध जले शव मिलने से हड़कंप मच गया. यह खुलासा तब हुआ जब वहां मौजूद गार्ड ने पुलिस को सुचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की. जांच में सामने आया की बच्चों के शव जले हुए हैं. जिसमे एक बच्चे का शव 90 प्रतिशत तो दूसरे बच्चे का शव 40 प्रतिशत जल गया था.
पुलिस की मानें तो टंकी के अंदर बच्चों के शव दो दिन पुराने हैं. क्योंकि मरचूरी का जो भी वेस्ट होता है उसको पीछे टंकी मे फेंका जाता है और हर 2 से 3 दिन में कर्मचारी वेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं. हमीदिया अस्पताल की पांच डॉक्टरों की टीम भी मामले की जांच कर रही हैं. पुलिस को शार्ट पीएम रिपोर्ट का इन्तेजार है ताकि यह पता लग सके घटना कितने दिन पुरानी है.
वहीं पूरे मामले को लेकर एसीपी अनिल बाजपेई का कहना है ''हमने अस्पताल प्रबंधन से मरचूरी के पास के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं. जिसमें स्पष्ट हो जाएगा की बच्चों के शव को अलग अलग लोगों द्वारा फेंका गया है या फिर एक ही इंसान ने. मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है. जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी.''
पुलिस ने बताया कि, सूचना मिली थी कोहेफिजा थाने में हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी के पीछे कचरे के डब्बे में बच्चों के अधजले शव मिले हैं. जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची और शवों को मर्चुरी में रखवाया है. जिसके बाद उन शवों का पीएम हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं यह पता करने की कौन इन्हें यहां डाल कर गया है. सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा रहे हैं.