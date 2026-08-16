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टीकाकरण के बाद 2 महीने की मासूम की मौत, परिवार ने लगाया ओवरडोज का आरोप

भोपाल में वैक्सीनेशन के बाद 2 महीने की बच्ची की मौत, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

BHOPAL GIRL DIED AFTER VACCINE
टीकाकरण के बाद 2 महीने की मासूम की मौत (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां नवजीवन कॉलोनी में टीकाकरण यानि वैक्सीनेशन के बाद 2 महीने की मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई. यह आरोप बच्ची के परिजनों ने लगाया है. उनका कहना है कि 14 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्र में बच्ची को पोलियो की सात बूंद दवा पिलाने के साथ टीकाकरण किया गया था. परिवार का दावा है कि बच्ची को तीन इंजेक्शन भी लगाए गए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. जिससे उसकी मौत हो गयी.

टीकाकरण के बाद 2 महीने की बच्ची की मौत

भोपाल में टीकाकरण के बाद 2 महीने की मासूम की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है. परिजनों ने ओवरडोज का गंभीर आरोप लगाया है. परिवार की मने तो 14 अगस्त को बच्ची लक्ष्मी को पोलियो की दवा पिलाने आगनबाड़ी केंद्र लेकर गए थे. उसे सात बूंद दवा पिलाई गई. वहीं तीन इंजेक्शन भी लगाए. घर आने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसे अस्पताल लेकर गए, जहां रविवार को इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई. मृतका लक्ष्मी परिवार की इकलौती बेटी थी और उसका एक बड़ा भाई है.

BHOPAL GIRL THREE INJECTIONS
बच्ची की मौत (ETV Bharat)

पिता ने ओवरडोज का लगाया आरोप

बच्ची के पिता हलकेराम ने आरोप लगाया कि "14 अगस्त को लक्ष्मी को आंगनबाड़ी केंद्र ले जाया गया था. वहां उसे पोलियो की सात बूंद दवा पिलाई गई और टीकाकरण किया गया. पिता का दावा है कि बच्ची को तीन इंजेक्शन भी लगाए गए. इसके बाद घर लौटने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई." बच्ची की मौत के बाद परिवार ने टीकाकरण और दवा की मात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि बच्ची की मौत टीकाकरण या किसी दवा की वजह से हुई है.

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की

छोला मंदिर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी ने बताया, "परिजनों के बयान में टीकाकरण के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है. पुलिस परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया है. थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह साफ हो सकेगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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