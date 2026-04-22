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भोपाल की दो गैस एजेंसी की जांच में मिली गड़बड़ियां, अब खाद्य विभाग FIRकी तैयारी में

इन दोनों गैस एजेंसियों में गैस सिलेंडर की सप्लाई की शिकायत मिली थी. इसके बाद फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने टीम से जांच करवाई थी. जांच में सामने आया करीब 36 हजार वर्गफीट क्षेत्र में दोनों एजेंसियों के साझा गोदाम बने हैं. स्टॉक जांच में सबसे बड़ी गड़बड़ी फीनिक्स एजेंसी में मिली. यहां 350 घरेलू, 350 कमर्शियल, और 2 हजार 5 किलोग्राम वाले छोटू सिलेंडर गायब थे. वहीं बीएस एजेंसी के गोदाम में भी 254 भरे सिलेंडर गायब मिले. यहां कमर्शियल सिलेंडर के स्टॉक में भी गड़बड़ी सामने आई.

भोपाल : रसोई गैस की कालाबाज़ारी रोकने के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. भोपाल के जेके रोड स्थित फीनिक्स एचपीसीएल और कोटरा सुल्तानाबाद स्थित बीएस एचपी गैस एजेंसियों की खाद्य विभाग ने जांच पूरी कर ली है. खाद्य विभाग ने जांच रिपोर्ट एडीएम प्रकाश नायक को सौंपी दी है. जांच में बताया गया है कि एक एजेंसी खाद्य विभाग के ही रिटायर्ड अफसर और उनके रिश्तेदारों की है. अब जिला प्रशासन इन एजेंसियो के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है.

जांच में ये भी पता चला कि सिलेंडर बुक हुए, लेकिन ग्राहकों तक ही नहीं पहुंचे. गैस एजेंसियों के संचालकों ने बड़ी संख्या में सिलेंडरों में हेरफेर किया है, जिन्होंने ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक कराए थे, एजेंसियों की ओर से उन उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं पहुंचाए गए. जब उपभोक्ता एजेंसियों पर पहुंचे तो पता चला कि उनको सिलेंडर की डिलीवरी हो गई है, जबकि उपभोक्ताओं तक सिलेंडर पहुंचे ही नहीं थे. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिलेंडर अधिक पैसे लेकर किसी और को दिए गए. एजेंसियों के गोडाउन में स्टॉक के अनुसार भी सिलेंडर नहीं पाए गए.

गैस एजेंसी के लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव

इन एजेंसियों की अलावा अन्य एजेंसियों और अवैध परिवहन, अवैध रिफिलिंग करने वालों की भी जांच रिपोर्ट एडीएम को दी गई है. 10 से 12 मामलों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है. इन एजेंसियों के संचालकों व अवैध गैस सिलेंडरों का परिवहन और रिफिलिंग करने वालों पर जुर्माना और एफआईआर हो सकती है. एजेंसियों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के अनुमोदन पर एडीएम संबंधित गैस कंपनियों को एजेंसियों का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव जल्द भेजा सकता है.

गैस एजेंसी में 10 प्रकार की गड़बड़ियां

फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया "जेके रोड स्थित मीनाल रेसिडेंसी की मेसर्स फिनिक्स एचपीसीएल गैस एजेंसी में 10 तरह की गड़बड़ियां मिली हैं. बीएस एजेंसी के गोदाम में भी 254 भरे सिलेंडर गायब मिले. यहां कमर्शियल सिलेंडरों के स्टॉक में भी गड़बड़ी सामने आई. एजेंसियां रिटायर्ड सहायक आपूर्ति अधिकारी बीपी शर्मा और उनके रिश्तेदारों की होना सामने आया है."