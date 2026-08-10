वृद्धाश्रम में कभी देखने नहीं आई औलादें, मौत की सूचना दी तो कलेजा धक करने वाले जवाब
भोपाल के वृद्धाश्रम में अंतिम समय बिता रहे दो बुजुर्ग की मौत. अंतिम संस्कार करने भी नहीं पहुंचे बेटा-बेटी. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 6:42 PM IST
भोपाल : हाल ही में मुंबई के कपड़ा व्यवसायी की हरियाणा के सोनीपत के वृद्धाश्रम में मौत हुई. सूचना मिलने के बाद भी उनकी 3 में से एक भी बेटी अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची. एक बेटी ने वृद्धाश्रम समिति संचालक के मोबाइल पर पिता के अंतिम संस्कार का लाइव वीडियो देखकर इतिश्री कर ली. अस्थियां लेने भी एक भी बेटी नहीं पहुंची. ये मामला काफी सुर्खियों में रहा. अब कुछ इसी प्रकार के दो मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए हैं. मुंबई के मामले में तो बेटियों ने बहुत दूरी का बहाना बनाया. लेकिन भोपाल के दोनों मामले इससे भी ज्यादा शर्मनाक हैं.
इंतजार करते रहे वृद्धाश्रम वाले
भोपाल के 'अपना घर' वृद्धाश्रम में 70 वर्षीय घनश्याम की मौत के बाद इंसानियत और रिश्तों को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. 4 अगस्त को घनश्याम ने आखिरी सांस ली, लेकिन मौत की खबर मिलने के बावजूद परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा. भोपाल के ही आसरा वृद्ध आश्रम में भी 105 साल की गया बाई भी अपनों का इंतजार करते हुए दुनिया से विदा हो गयी. उनके अंतिम दर्शन करने न तो उनका बेटा आया और न बेटी. वृद्ध आश्रम के लोगों ने अंतिम संस्कार किया.
32 साल तक बुजुर्ग रही आश्रम में
शाहजहांनाबाद स्थित आसरा वृद्ध आश्रम में गया बाई साल 1994 से रह रही थी. आश्रम में वृद्धा की बहन छोड़कर गयी थी. उसके बाद कोई उन्हें देखने नहीं आया. भोपाल के न्यू मार्केट में रहने वाली गया बाई पिछले 32 साल से आश्रम मे ही रह रही थी. उनके एक बेटा और एक बेटी हैं. 3 अगस्त 2026 को 105 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी मौत की खबर आश्रम प्रबंधक ने बेटा और बेटी को दी लेकिन दोनों ही संतानें नहीं आई.
भोपाल में रहते हैं बेटा-बेटी, कोई नहीं आया
आसरा वृद्ध आश्रम की प्रबंधक समीना मसी ने बताया "गया बाई 1994 से आश्रम मे रह रही थीं. उनके दो बच्चे हैं. एक बेटा और एक बेटी. हमने निधन की सूचना दी लेकिन कोई नहीं आया. हमने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया. लोगों को अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करनी चाहिए. यदि वह उनकी देखभाल नहीं कर सकते है तो हमारे पास लाकर छोड़ दें. हम उनकी सेवा का जिम्मा उठा लेंगे."
बुजुर्ग की अर्थी को कंधा लगाने नहीं आईं संतानें
4 अगस्त को इंदौर के रहने वाले घनश्याम ने अपना घर आश्रम मे 70 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी मौत की खबर मिलने के बावजूद परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा. आश्रम प्रबंधन दो दिन तक इस उम्मीद में शव को संभालकर रखा रहा कि शायद कोई बेटा आएगा कोई बेटी आएगी. लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ. आखिरकार पुलिस की मदद से आश्रम प्रबंधन ने घनश्याम का अंतिम संस्कार कराया.
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बेटे बोले- पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है
आश्रम संचालिका माधुरी मिश्रा के मुताबिक "घनश्याम मूल रूप से इंदौर के रहने वाले थे. वे साइकिल के टायर-ट्यूब का थोक कारोबार करते थे. करीब 4 साल तक 'अपना घर' वृद्धाश्रम में रहे. घनश्याम की मौत के बाद आश्रम प्रबंधन ने परिवार से संपर्क किया. लेकिन कोई भी अंतिम संस्कार के लिए भोपाल नहीं पहुंचा. जब परिवार से संपर्क किया गया तो एक बेटी ने अंतिम संस्कार में आने से इनकार करते हुए कहा कि उसके पिता ने अपनी संपत्ति बेटों को दे दी थी और उसे कुछ नहीं मिला. ऐसे में वह अंतिम संस्कार के लिए क्यों आए? बेटों की तरफ से भी आश्रम प्रबंधन को यही जवाब मिला "उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है."