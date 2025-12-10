ETV Bharat / state

भोपाल में बना बांग्लादेशियों का इंडियन पासपोर्ट, ओरिजिनल आधार और वोटर कार्ड हैं रेडी टू यूज

भोपाल में फर्जी दस्तावेजों से दो बांग्लादेशी नागरिकों ने बनवाए पासपोर्ट ( Getty Image )

पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट कार्यालय किसी भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी करता है. भोपाल में जो मामला सामने आया है उससे पुलिस वेरिफिकेशन की कलई खुल गई है. इसके साथ ही कई विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब जब बांग्लादेशी नागरिक नहीं मिल रहे तो पुलिस का दावा है कि वो दोनों फरार विदेशी नागरिकों की तलाश में जुटी है.

भोपाल : पुलिस की मिलीभगत से मध्य प्रदेश में बांग्लादेश के नागरिकों का भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सब कुछ रेडी हो रहा है. सुनकर आपको यकीन नहीं होगा मगर यह सच है. राजधानी भोपाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया. इसके बाद फरार आराम से देश छोड़कर चले भी गए मगर किसी को कानोकान भनक भी ना हुई. मामला खुला तो हड़कंप है. फेक कागजातों के साथ साथ कैसे पुलिस विभाग विदेशी को देसी बना रहा है इसका राज खुला.

पुलिस के अनुसार दोनों विदेशी नागरिक कोलार इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. दोनों ने स्थानीय स्तर पर फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ तैयार करवा लिए. इन दस्तावेज़ों का उपयोग कर उन्होंने पासपोर्ट जारी करा लिए. आश्चर्यजनक रूप से इस पूरी प्रक्रिया में सत्यापन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो पासपोर्ट विभाग और पुलिस दोनों की भूमिका पर सवाल खड़ा करती है. मामले का खुलासा तब हुआ, जब सुरक्षा एजेंसियों को दस्तावेज़ों की जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली.

एड्रेस वेरिफिकेशन में लापरवाही

इसके बाद कोलार थाना पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और एफआईआर दर्ज की. पुलिस अब दोनों बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश में जुट गई है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मामले की निगरानी कर रहे हैं. प्राथमिक जांच में यह साफ हुआ है कि लोकल स्तर पर किए जाने वाले एड्रेस और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते विदेशी नागरिकों को आसानी से भारतीय पहचान पत्र और पासपोर्ट मिल गया.

भोपाल में बना बांग्लादेशियों का इंडियन पासपोर्ट (ETV Bharat)

पहले बनवाए फर्जी दस्तावेज, फिर पासपोर्ट

यह मामला न केवल स्थानीय सुरक्षा तंत्र की कमियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि दस्तावेज़ों की जालसाजी करने वाले नेटवर्क कितने सक्रिय हैं. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी स्थानीय व्यक्ति या एजेंट ने मदद की थी या नहीं. पुलिस दावा कर रही है कि दोनों फरार बांग्लादेशी नागरिक जल्द ही गिरफ्त में होंगे. इस मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारि मिश्र का कहना है "मामले में तथ्य मिले हैं. एसीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं."