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सऊदी अरब से 18 और कामगारों की वतन वापसी, दिन-रात काम फिर भी खाने को तरसे

सऊदी अरब में फंसे 113 भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी. अब वहां केवल 19 कामगार फंसे हैं. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Saudi Arabia INDIAN WORKERS
सऊदी अरब में 18 और कामगारों की वतन वापसी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 5:24 PM IST

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भोपाल : सऊदी अरब के अबहा शहर में कठिन हालात में फंसे भारतीय कामगार धीरे-धीरे स्वदेश लौट रहे हैं. अब तक 113 में अब तक 94 कामगार भारत लौट चुके हैं. अभी 19 लोगों की स्वदेश वापसी बाकी है. हाल ही में 18 और भारतीय कामगार दिल्ली पहुंचे. इनमें राजस्थान समेत अलग-अलग राज्यों के लोग शामिल हैं.

परिवारों में खुशियों की बहार

महीनों से घर लौटने की आस लगाए बैठे इन कामगारों और उनके परिवारों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. किसी मां को बेटे के लौटने का इंतजार था तो किसी बच्चे की नजर अपने पिता के घर आने पर टिकी थी. अब एक-एक कर कामगारों की वापसी से उनके परिवारों की उम्मीदें मजबूत हुई हैं. सऊदी अरब में फंसे भारतीय कामगारों की आवाज भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में भोपाल के समाजसेवी सैयद आबिद हुसैन ने लगातार प्रयास किए.

समाजसेवी आबिद हुसैन (ETV BHARAT)

कामगारों के मुश्किल से कटे 3 माह

सैयद आबिद हुसैन ने कामगारों से संपर्क के बाद जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जुटाकर मामला विदेश मंत्रालय और जाद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के समक्ष उठाया और उनकी सुरक्षित वतन वापसी की अपील की. कामगारों के मुताबिक "वे लंबे समय से सऊदी अरब के अबहा में फंसे हुए थे और उन्हें भारत लौटने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. करीब 3 महीने तक उन्हें बेहद सीमित राशन के सहारे गुजारा करना पड़ा. दिन-रात काम करने के बाद भी भोजन के लिए तरसना पड़ रहा था."

Saudi Arabia INDIAN WORKERS
सऊदी अरब में भारतीय कामगारों के मुश्किल से कटे 3 माह (ETV BHARAT)

इरफान ने सबसे पहले किया संपर्क

समाजसेवी आबिद हुसैन के मुताबिक "अबहा में फंसे भारतीय प्रवासियों में सबसे पहले इरफान नाम के कामगार ने उनसे संपर्क किया. इसके बाद कामगारों से संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेज विदेश मंत्रालय और जाद्दा स्थित भारतीय दूतावास को भेजे गए. सरकारी स्तर पर प्रयास शुरू होने के बाद अलग-अलग बैच में भारतीय कामगारों की स्वदेश वापसी शुरू हुई."

18 और भारतीय पहुंचे दिल्ली

हाल ही में 18 भारतीय कामगार सऊदी अरब से दिल्ली पहुंचे. इनमें आदर्श फारूख शेख, मोहम्मद उमर सिलावत जाकिर, अब्दुल रशीद अहमद खान, अब्दुल अजीज अब्दुल सतार, कैलाश सोकरनराम मनहोरी देवी, राजू कुमार लाल बाबू राय, रीथिना कुमार अयिलु, गणेश कन्नन पंडी, विमल शिवलिंगम, रमाकांत कुमार, दिलीप कुमार, बीजू सुदासन, श्याम कुमार एंटनी, जीवा पेरियाकरुप्पन, मोहम्मद इदरीस, एमडी मुजम्मिल, कैश मोहम्मद अंसारी और एसके नबी अब्दुल हामिद शामिल हैं. इनमें राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के कामगार हैं.

अभी 19 कामगारों की वापसी बाकी

इससे पहले अलग-अलग बैच में कई भारतीय कामगार दिल्ली पहुंच चुके हैं. इनमें बलिया, उत्तर प्रदेश के त्रिभुवन सिंह चौहान और कृष्णा कुमार चौहान, सिवान, बिहार के नरेंद्र कुमार चौधरी, देवरिया, उत्तर प्रदेश के आफताब आलम सहित अन्य कामगार शामिल हैं. 13 अगस्त 2026 को भी 4 भारतीय कामगार दिल्ली पहुंचे थे. इनमें बलिया के राजकिशोर सिंह, लल्लन सिंह और संजय कुमार तथा सिवान, बिहार के राजकिशोर यादव शामिल हैं.

समाजसेवी आबिद हुसैन ने कहा "अबहा में फंसे भारतीय कामगारों की वतन वापसी का सिलसिला अभी पूरा नहीं हुआ है. करीब 19 कामगारों की वापसी अभी बाकी है. उनके परिवार अब इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही बाकी कामगार भी सुरक्षित भारत लौटेंगे."

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