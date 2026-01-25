ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा 16वां वित्त आयोग, केंद्र के खजाने से होगी धन वर्षा!

16वें वित्त आयोग से मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों से मिलने जा रहे हजारों करोड़ रूपए. 5 हजार करोड़ अतिरिक्त मिलने की उम्मीद.

16TH FINANCE COMMISSION MP share
मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा 16वां वित्त आयोग! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 4:17 PM IST

4 Min Read
भोपाल: देश में 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे 16वें वित्त आयोग से मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग के समक्ष राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश की है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयोग की सिफारिशें प्रदेश के पक्ष में रहीं, तो मध्य प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिल सकती है, जिससे अधोसंरचना और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी.

मध्य प्रदेश को 5 हजार करोड़ अतिरिक्त मिलने की उम्मीद

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्यों को केंद्रीय करों का 41 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग के समक्ष यह मांग रखी है कि इसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाए. वहीं यदि उपकर को कर संरचना से बाहर रखा जाए, तो राज्यों की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत तक किए जाने का आग्रह किया गया है. वर्तमान में मध्य प्रदेश को कुल संग्रहित केंद्रीय करों में 7.85 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलती है. वित्त विशेषज्ञों का अनुमान है कि नई व्यवस्था लागू होने पर प्रदेश को हर वर्ष 5000 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि प्राप्त हो सकती है.

साल 2030-31 तक प्रभावी रहेंगी अनुशंसाएं

आर्थिक मामलों के जानकार और यूथ ईकानामिस्ट एसोसिएशन के डॉ देवेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि "1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं मध्य प्रदेश की आर्थिक दिशा और विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देने वाली साबित हो सकती हैं. केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद के बीच मध्य प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना जताई जा रही है. इससे अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को सीधा लाभ मिलेगा. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2030-31 तक प्रभावी रहेंगी."

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होगा अतिरिक्त राशि का उपयोग

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की योजना इस अतिरिक्त फंड का उपयोग पूंजीगत व्यय के माध्यम से सड़क, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी अधोसंरचना के विकास में करने की है. इसकी विस्तृत रूपरेखा आगामी राज्य बजट में सामने आ सकती है.

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन संरक्षण, पर्यटन, शहरी विकास और औद्योगिक क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया है. सरकार का तर्क है कि जीएसटी के बाद राज्यों के पास स्वयं कर लगाने के सीमित विकल्प बचे हैं, ऐसे में बढ़ती आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी बढ़ाना जरुरी हो गया है.

मध्य प्रदेश को केंद्र से मिलेंगे डेढ़ लाख करोड़ रुपये

वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से से करीब 1,11,662 करोड़ रुपये और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में 48,661 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. इस तरह राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में केंद्र का योगदान लगभग 43 प्रतिशत रहता है. हालांकि जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने और नई कर दरों के प्रभाव से राज्य को लगभग 8600 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान है. ऐसे में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ना प्रदेश के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है.

मार्च 2025 में मध्य प्रदेश का दौरा कर चुका आयोग

बता दें कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने बीते 4 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश का दौरा किया था. इस दौरान भोपाल सहित अन्य जिलों में राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास आवश्यकताओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण किया. इस दौरान आयोग ने मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति, विकास आवश्यकताओं और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का आकलन किया था.

