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लाल परेड में कदम ताल से गूंजा भोपाल, 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम से पहले रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य

वहीं राज्य स्तरीय मुख्य समारोह को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर यातायात तक चाक-चौबंद व्यवस्था की है. आम नागरिकों, पासधारियों और स्कूली विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग प्रवेश मार्ग और पार्किंग तय की गई है. वहीं, रेलवे स्टेशनों और शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

भोपाल : स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा. शुक्रवार को इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम की अंतिम रिहर्सल की गई, जहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था. जवाना की टुकड़ियों ने जैसे ही परेड शुरू की, तो कदम ताल की गूंज दूर-दूर तक सुनाई देने लगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त की सुबह यहां तिरंगा फहराएंगे और भव्य परेड की सलामी लेंगे.

मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण, परेड की लेंगे सलामी

लाल परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे. इसके बाद पुलिस, सुरक्षा बलों, विभिन्न इकाइयों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के जवान आकर्षक परेड प्रस्तुत करेंगे. मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे और समारोह में मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल होंगे.

परेड की आखिरी रिहर्सल हुई पूरी (Etv Bharat)

पासधारियों और आम लोगों के लिए अलग प्रवेश

इस समारोह में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए अलग-अलग प्रवेश मार्ग तय किए गए हैं. लाल पासधारी विजय द्वार से प्रवेश कर बैंड प्रशिक्षण विद्यालय के सामने वाहन पार्क करेंगे. वहीं, पीले पासधारी जेल रोड स्थित गेट नंबर-1 से प्रवेश कर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और व्यायामशाला के पास वाहन खड़ा करेंगे. जबकि हरे और नीले पासधारी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के सशस्त्र गेट नंबर-6 से प्रवेश करेंगे.

व्यवस्थाओं को देखते कर्मवीर शर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी (Etv Bharat)

इनके अलावा आम नागरिक गेट नंबर-4 विजय द्वार और गेट नंबर-5 कैप्टन द्वार से प्रवेश कर सकेंगे. इनके लिए एमवीएम कॉलेज मैदान, विधायक विश्राम गृह और जेल मुख्यालय मैदान में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. साथ ही विद्यार्थियों के लिए विजय द्वार, मजार द्वार और प्रबंध द्वार से प्रवेश की व्यवस्था की गई है. विद्यार्थियों की बसें एमवीएम कालेज मैदान में खड़ी होंगी.

कई मार्गों पर यातायात रहेगा प्रतिबंधित

समारोह के दौरान रोशनपुरा चौराहा से गांधी पार्क, डीबी माल तिराहे से जेल रोड और लिली चौराहे से जहांगीराबाद की ओर लाल परेड मैदान जाने वाले मार्गों पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन चालकों को लिंक रोड नंबर-1, बोर्ड आफिस, सुभाष नगर आरओबी, प्रभात चौराहा और पुल बोगदा होकर वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा.

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रेलवे स्टेशनों पर भी कड़ा पहरा

पुलिस आयुक्त संजय कुमार के अनुसार, '' स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस यात्रियों और उनके सामान की सघन जांच कर रही है. स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रवेश द्वार और पार्सल केंद्रों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के साथ पार्सल बुकिंग की भी बारीकी से जांच की जा रही है.''