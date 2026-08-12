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युवक को बचाने में हाथ गंवाया, कुंए से 4 जिंदगियां बचाकर खुद कुर्बान, मध्य प्रदेश के इन वीरों का होगा सम्मान

15 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे वीरों का सम्मान, समाजसेवी मनोहर सिंह चौहान को मरणोपरांत सम्मान, वीर एएसआई राजेंद्र मिश्रा भी होंगे सम्मानित. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

15TH AUG 2026 CELEBRATION BHOPAL
15 अगस्त को वीरों का सम्मान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 8:09 AM IST

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भोपाल : स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार उन वीरों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करने जा रहे है जिन्होंने खुद की जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जिंदगी बचा कर अदम्य साहस का परिचय दिया. इन्हीं वीरों में शामिल हैं दमोह के बांदकपुर एएसआई राजेंद्र मिश्रा, जिन्होंने ट्रेन से गिरे युवक को बचाने में अपना एक हाथ गंवा दिया और आज भी पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं. वहीं, मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में कुएं में गिरी वैन से 4 लोगों की जान बचाकर खुद जान गंवाने वाले मनोहर सिंह चौहान को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को मरणोपरांत सम्मान देंगे.

युवक को बचाने गंवा दिया था अपना हाथ

दमोह जिले के बांदकपुर चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र मिश्रा के साहस की कहानी पुलिस विभाग को जोश से भर देती है. नवंबर 2024 में ट्रेन से दो युवकों के गिरने की सूचना मिलने पर राजेंद्र मिश्रा उनकी मदद के लिए मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने रेलवे ट्रैक पर घायल पड़े युवक को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू की. इसी दौरान दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से उनका बायां हाथ शरीर से अलग हो गया था. हादसे में उनके ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई थीं.

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एएसआई राजेंद्र मिश्रा ने युवक को बचाने गंवा दिया अपना हाथ (Etv Bharat)

युवक को बचाने दो ट्रेनों के बीच फंसे थे राजेंद्र

उन्हें जानकारी मिली थी कि दमोह के आगे किसी अज्ञात स्थान पर ट्रेन से दो युवक गिर गए हैं, जिसके बाद राजेंद्र मिश्रा बिना देर किए अपने ड्राइवर के साथ उनकी तलाश और मदद के लिए रवाना हुए. मौके पर पहुंचने पर एक युवक मृत मिला, जबकि दूसरा युवक घायल हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ा था. राजेंद्र मिश्रा ने अपने ड्राइवर की मदद से घायल युवक को रेलवे ट्रैक से उठाकर जीप तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की. इसी दौरान अचानक दो ट्रेनें आ गईं. उन्हें एक ट्रेन तो दिखाई दी, लेकिन दूसरे ट्रैक से आ रही मालगाड़ी उनकी नजर में नहीं आ सकी और मालगाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. मालगाड़ी की टक्कर से उनका बायां हाथ कटकर अलग हो गया, जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया.

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वीर एएसआई राजेंद्र मिश्रा फिर होंगे सम्मानित (Etv Bharat)

20 मिनट तक ट्रैक पर पड़े रहे, फिर खुद दी सूचना

हादसे के बाद राजेंद्र मिश्रा करीब 20 मिनट तक रेलवे ट्रैक पर पड़े रहे. होश में आने के बाद उन्होंने अपने थाना प्रभारी को फोन कर हादसे की जानकारी दी. इसके बाद राजेंद्र मिश्रा, उनके ड्राइवर और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, राजेंद्र मिश्रा की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जबलपुर रेफर किया गया.

साहस के सम्मान में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

एएसआई राजेंद्र मिश्रा के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सब-इंस्पेक्टर बनाए जाने की घोषणा भी की थी. अब जल्द ही वे सब इंस्पेक्टर होंगे.

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समाजसेवी मनोहर सिंह चौहान को मरणोपरांत सम्मान (Etv Bharat)

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4 जिंदगियां बचाईं पर खुद नहीं बचे चौहान

वहीं, मरणोपरांत सम्मान पाने वाले समाजसेवी मनोहर सिंह चौहान की कहानी भी रोंगटे खड़ी कर देती हैं. मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में 27 अप्रैल 2025 को एक वैन कुएं में गिर गई थी. हादसे की जानकारी मिलते ही नारायणगढ़ के दोरवाड़ी निवासी 42 वर्षीय मनोहर सिंह चौहान बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को बचाने के लिए कुएं में उतर गए. मनोहर ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि, बचाव अभियान के दौरान कुएं में बनी जहरीली गैस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई.

मरणोपरांत मिलेगा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक

मनोहर सिंह चौहान के अदम्य साहस और बलिदान को देखते हुए उन्हें 15 अगस्त 2026 को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मनोहर सिंह के साहस को याद करते हुए कहा, '' उन्होंने दूसरों के प्राण बचाते हुए अपना जीवन न्योछावर कर दिया. उनका साहस और मानवता समाज के लिए मिसाल है.''

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बेटे को पुलिस आरक्षक की नौकरी

मनोहर सिंह चौहान के बलिदान के सम्मान में उनके पुत्र संजय सिंह को विशेष प्रकरण के तहत शासकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर संजय सिंह को पुलिस आरक्षक (जीडी) के पद पर नियुक्ति दी जाएगी.

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