ETV Bharat / state

चकाचक बिल्डिंग के लिए कुर्बान होंगे डेढ़ सौ पेड़! 50 साल की छाया बचाने कर्मचारी तने

भोपाल में नापतौल विभाग कार्यालय परिसर में सरकार 50 साल पुराने 150 पेड़ काटकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कार्यालय बनाने की योजना बना रही है. जिसे लेकर नापतौल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं. गुरुवार से सभी अधिकारी और कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे. पेड़ों से चिपककर सरकार के इस आदेश का विरोध भी करेंगे.

भोपाल: राजधानी में एक बार फिर हरे-भरे पेड़ों को काटकर सरकारी बिल्डिंग बनाने की तैयारी की जा रही है. सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए 150 पेड़ों की बलि दी जाएगी. ये सभी पेड़ 50 साल पुराने हैं. नापतौल विभाग परिसर में लगे इन पेड़ों को काटकर यहीं पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कार्यालय बनाने की तैयारी की जा रही है. अब पेड़ों को काटने के विरोध में नापतौल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मोर्चा खोलने जा रहे हैं.

काली पट्टी बांधकर कर्मचारी करेंगे विरोध (ETV Bharat)

काली पट्टी बांधकर कर्मचारी करेंगे विरोध

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी का कहना है कि "भोपाल में ऐसी बहुत सी जमीन हैं और ऐसे बहुत से भवन हैं, जो खाली पड़े हैं. सरकार को वहां पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कार्यालय बनाना चाहिए ना कि हरे-भरे पेड़ों को काटकर. नापतौल विभाग में जो पेड़ लगे हैं, यह सभी वृक्ष फलदार एवं हरे-भरे हैं. जब तक सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं ले लेती तब तक हम काली पट्टी बांधकर इस फैसले का विरोध करते रहेंगे."

'नापतौल विभाग परिसर में बनाना चाहती है 3 ऑफिस'

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "यहां पर पहले से ही नापतौल विभाग का ऑफिस लग रहा है. उसके अलावा सरकार इसी परिसर में 3 ऑफिस और बनाना चाहती है जबकि 2 ऑफिसों का उनका खुद का भवन है. बात रही खाद्य भवन की तो वह किराए की बिल्डिंग में चल रहा है लेकिन सरकार के पास ऐसे बहुत से भवन हैं, जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कार्यालय शिफ्ट किया जा सकता है. लेकिन फिर भी सरकार 50 साल पुराने 150 पेड़ काटकर खाद्य भवन बनाना चाहती है."

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पेड़ काटने पर लगाई है रोक

पत्रकार गौरव चतुर्वेदी ने बताया कि "मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ माह पहले ही आदेश जारी करते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई थी. इसमें यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट के बगैर आदेश के राजधानी भोपाल में एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा. यह रोक हाईकोर्ट ने इसलिए लगाई थी कि भोपाल में ही हजारों पेड़ काटने का मामला सामने आया था. जिसमें कोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई बंद होनी चाहिए. कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार मध्य प्रदेश में 408 वर्गफीट जंगल कम हुए हैं,जो कि चिंता विषय है."