इब्राहिम की मौत का रहस्य खुला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा
भोपाल में नाबालिग की सिर में गोली लगने से मौत, शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने की मौत के कारण की पुष्टि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 9:00 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना इलाके में 12 वर्षीय छात्र के सिर में गोली लगने की घटना में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं. शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या की पुष्टि की है लेकिन अब पुलिस आत्महत्या और हादसे दोनों एंगल पर जांच कर रही है. इब्राहिम की शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई थी. पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस भी जब्त कर लिया. सिर से गोली निकल कर दीवार में लग गई, जिससे दीवार पर भी गोली का निशान बन गया था.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
राजधानी भोपाल के पुराने शहर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. गौतम नगर थाना क्षेत्र के करीम बक्श कॉलोनी में रहने वाले 12 वर्षीय छात्र इब्राहिम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए साफ कर दिया कि बच्चे ने आत्महत्या की है. बच्चे के सिर में जब गोली लगी तो वह मौके पर ही गिर पड़ा, परिजन उसे बेसुध हालत में अस्पताल लेकर गए थे. लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.
घर में खून से लथपथ मिला नाबालिग
इब्राहिम उर्फ अब्दुल्ला रिजवान लाला का बेटा था. इब्राहिम के परिजनों के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच घर में कुछ बाहरी लोगों का आना-जाना हुआ था. इसी दौरान रात करीब 2 बजे परिवार के सदस्यों की नजर बालकनी में पड़े बच्चे पर पड़ी, जो खून से लथपथ और अचेत अवस्था में था. घटना के बाद परिजन घबरा गए और बिना देर किए बच्चे को कमला नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने हालत बेहद नाजुक बताते हुए इलाज शुरू किया. रातभर उपचार चलता रहा, लेकिन शनिवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने पिस्टल की जब्त
अस्पताल से सूचना मिलने के बाद गौतम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. एसीपी राकेश बघेल ने बताया कि "पिस्टल घर की अलमारी में रखी हुई थी, जो कि रिजवान के बहनोई वाहिद नूर की थी. वह पहले रिजवान के घर में ही रहता था. शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या करने की बात सामने आई है. बच्चे ने आत्महत्या की या ये हदसा है, अब इसकी जांच की जा रही है. घटना स्थल की एफएसएल टीम ने भी जांच की है. पुलिस ने घर में से पिस्टल भी जब्त की है."
- आधी रात बालकनी में खून से लथपथ मिला बच्चा, सिर में गोली लगने से तीसरी के छात्र की मौत
- पेट और लाइफ स्टाइल बना बच्चों, बड़ों का दुश्मन! स्लीप-वेक साइकल किल करेगा बीमारियां
फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये हादसा है या आत्महत्या है. देर रात घर में मौजूद लोगों, आसपास के रहवासियों और अन्य संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है. मासूम की अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है, वहीं पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी.