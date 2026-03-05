ETV Bharat / state

भोपाल से दुबई घूमने गए 12 यात्री होटल में फंसे, अब तो खाने तक के पैसे खत्म

ईरान व इजराइल के बीच युद्ध का खामियाजा भारतीय भुगत रहे. दुबई घूमने गए कई भारतीय वहीं फंस गए. सरकार से मदद की गुहार.

Bhopal tourist stranded Dubai
भोपाल से दुबई घूमने गए 12 यात्री होटल में फंसे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 5:00 PM IST

रिपोर्ट : बृजेंद्र पटैरिया

भोपाल : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भोपाल के 12 लोग दुबई में फंसे हुए हैं. ये सभी एक हफ्ते के लिए दुबई घूमने गए थे, लेकिन फ्लाइट कैंसल होने की वजह से दुबई में ही फंस गए. भोपाल के साकेत नगर में रहने वाले यात्रियों ने बताया "भले ही सरकार ने मुफ्त में रहने की बात कही हो, लेकिन होटल संचालक मुफ्त रुकने और खाने की सुविधा नहीं दे रहे हैं. कुछ य़ात्रियों के पास तो होटल का किराया अदा करना दूर की बात, खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं."

दुबई घूमने गए कई भारतीय होटल में फंसे (ETV BHARAT)

फ्लाइट कैंसिल होने से फंसे भारतीय

भोपाल के साकेत नगर के रहने वाले ओम नारायण पाठक अपने दोस्तों के साथ दुबई घूमने गए. उन्होंने दुबई से 2 फरवरी की रिटर्न टिकट कराई थी, लेकिन इसके पहले ही 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हो गया. हमले के बाद से ही दुबई में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. युद्ध के चलते इंडिगो ने फ्लाइट कैंसल कर दी और राशि लौटा दी.

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

फ्लाइट में कई गुना ज्यादा किराया

फंसे यात्रियों का कहना है "जानकारी मिली थी कि सरकार द्वारा हम जैसे सभी यात्रियों को रहने और खाने की मुफ्त में सुविधा उपलब्ध कराई है. होटल के पास भी मैसेज आया है, लेकिन होटल संचालक किसी तरह की सुविधा नहीं दे रहे हैं. जिस फ्लाइट से हमें लौटना था, वह रीशेड्यूल हो गई है, लेकिन किराया कई गुना ज्यादा लिया जा रहा है. नई बुकिंग नही ली जा रही हैं. इन हालातों में उनके ऊपर भारी संकट है."

विदेश में फंसे नागरिकों के लिए टोल फ्री नंबर

दुबई में फंसे भोपाल के ओम नारायण पाठक ने बताया "अभी दुबई से भारत के लिए एक फ्लाइट रवाना हुई है. इसमें वही यात्री गए, जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई थी. इस फ्लाइट का रीशेड्यूल किया गया था." वहीं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुबई सहित दूसरे देशों में फंसे यात्रियों की जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. इस पर सभी यात्रियों की जानकारी ली जा रही है.

एक यात्री की पत्नी सुष्मिता पाठक ने बताया "हमने सभी यात्रियों की डिटेल मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दे दी है. उम्मीद है कि सरकार सभी यात्रियों को जल्द से जल्द वापस लाने के प्रयास करेगी."

भारत सरकार सभी को सुरक्षित लाएगी

दुबई सहित दूसरे देशों में फंसे मध्य प्रदेश के यात्रियों को लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है "सरकार पूरी गंभीरता से उन्हें वापस निकलने की कोशिश कर रही है. कई लोगों को वापस लाया गया है और कई के निरंतर संपर्क में हैं. सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा."

