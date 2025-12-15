ETV Bharat / state

भोपाल में 350 स्टॉल्स पर सजेंगी जड़ी-बूटियां, नेपाल-भूटान के एक्सपर्ट से मिलेगी फ्री एडवाइस

भोपाल: आदिवासी अंचलों के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए अब दूर दराज के इलाकों में जाने की जरूरत नहीं होगी. राजधानी भोपाल में ही अलीराजपुर के दाल पनिया, बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा. ऐसे तमाम आदिवासी अंचलों के व्यंजनों के अलावा जंगलों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियां उपलब्ध कराने के लिए राजधानी भोपाल में 11वां अंतराष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर यह मेला 23 दिसंबर तक चलेगा.

11वें अंतरराष्ट्रीय वन मेले की शुरुआत 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि वन मेला 23 दिसंबर तक चलेगा. इस मेले में इस बार 350 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं. इसमें प्रदेश के जिला यूनियन, वन धन केन्द्र, जड़ी-बूटी संग्रह करने वाले आदिवासी, उत्पादक, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता के अलावा आदिवासी अंचलों का परंपरागत खाने का स्वाद भी मिलेगा. मेले में 10 सरकारी स्टॉल, दूसरे राज्यों के 24 स्टॉल, प्रदर्शनी के 16 स्टॉल, 26 फूल स्टॉल, 136 प्राइवेट स्टॉल के अलावा किड्स जोन भी बनाया गया है.

200 आयुर्वेदिक विशेषज्ञ होंगे शामिल

लघु वनोपज संघ की पीसीसीएफ समिता राजौरा ने बताया कि "वन मेले में जाने-माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सकों द्वारा निशुल्क परामर्श दिया जाएगा. मेले में प्रदेश भर से ऐसे 200 आयुर्वेदिक विशेषज्ञ शामिल होंगे. ये विशेषज्ञ यहां आने वाले लोगों को इलाज में उपयोग होने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे.

नेपाल और भूटान के विशेषज्ञ देंगे निशुल्क परामर्श

लघु वनोपज संघ की पीसीसीएफ समिता राजौरा ने बताया कि "मेले में 19 और 20 दिसंबर को आईआईएफएम के सहयोग से 2 दिन वनोपज और आयुर्वेदिक उत्पादों पर कार्यशाला भी होगी. इसमें नेपाल और भूटान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इसके अलावा 21 दिसंबर को क्रेता और विक्रेता सम्मेलन भी होगा. इसमें औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों को क्रेता सीधे आदिवासियों से खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर सकेंगे. "