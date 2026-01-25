ETV Bharat / state

थाईलैंड से भोपाल आया गौतम बुद्ध का अस्थि कलश, दर्शन करने देश-विदेश से पहुंचे अनुयायी

थाईलैंड से भोपाल आया गौतम बुद्ध का अस्थि कलश ( ETV Bharat )

बुद्धभूमि धम्मदूत संघ के अध्यक्ष भंते शाक्यपुत्र सागर थेरो ने बताया कि "तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र और दुर्लभ धरोहर मानी जाती हैं. ईसा पूर्व 483 में महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनगर में अंतिम संस्कार हुआ और उनकी अस्थियों को विभिन्न राज्यों और संघों में वितरित कर सुरक्षित रखा गया. यही धरोहर आज भी विश्वभर में शांति, करुणा और मानव कल्याण का संदेश दे रही है."

भोपाल: राजधानी भोपाल में रविवार को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षणों का अनोखा संगम देखने को मिला. जब पहली बार थाईलैंड से भगवान गौतम बुद्ध का पवित्र अस्थि कलश भोपाल लाया गया. इस दौरान चूनाभट्टी स्थित बुद्धभूमि महाविहार मोनेस्ट्री में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव-2026 के दौरान हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने अस्थि कलश के दर्शन किए. इस दुर्लभ क्षण का साक्षी बनने देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोपाल पहुंचे हैं.

भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat)

देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालु और भिक्षु

इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में थाईलैंड, बांग्लादेश, सिंगापुर, जापान और श्रीलंका सहित कई देशों से बौद्ध भिक्षु, विद्वान, धर्मगुरु और सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हुए. वहीं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित मध्य प्रदेश के 42 जिलों से हजारों बौद्ध अनुयायियों ने भोपाल पहुंचकर अस्थि कलश के दर्शन किए.

देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालु और भिक्षु (ETV Bharat)

थाईलैंड से लाए गए अस्थि कलश का इतिहास

बौद्ध भिक्षु भतनधर रत्नबोधि ने बताया कि "भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियां कुल 9 भागों में विभाजित हुई थीं. इनमें से 8 अस्थियां कुशीनगर, श्रावस्ती, बोधगया, सारनाथ, लुंबिनी और राजगृह जैसे पवित्र स्थलों के स्तूपों में स्थापित की गईं.

नौवीं अस्थि भिक्षा पात्र के रूप में सुरक्षित रखी गई थी, जिसे बाद में सम्राट अशोक ने खुदाई कराकर प्राप्त किया था. यही पवित्र अस्थि-धातु थाईलैंड और श्रीलंका सहित कुछ देशों में संरक्षित है. भोपाल में लाया गया अस्थि कलश थाईलैंड में सुरक्षित रखी गई इसी धरोहर का हिस्सा है."

थाइलैंड से भगवान गौतम बुद्ध का पवित्र अस्थि कलश लाया गया भोपाल (ETV Bharat)

यह है आयोजन का उद्देश्य और संदेश

आयोजन के मुख्य संयोजक भंते शाक्यपुत्र सागर थेरो ने बताया कि "इस महोत्सव का उद्देश्य भगवान बुद्ध के शाश्वत उपदेश, करुणा, अहिंसा, समता, बंधुत्व, सत्यनिष्ठा और मानव गरिमा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है. यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवता, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक भाईचारे का सशक्त मंच है."