पुलिसकर्मियों को मिलेंगे आवास, मोहन यादव का ऐलान, 101 पुलिसकर्मियों को मिला केएफ रूस्तमजी पुरस्कार
भोपाल में केएफ रूस्तमजी पुरस्कार वितरण समारोह, 3 श्रेणियों में पुलिकर्मियों को दिए गए पुरस्कार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 7:40 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में सोमवार को केएफ रूस्तमजी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया. समारोह में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने प्रदेश पुलिस के जांबाज अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान करते हुए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि "पुलिसकर्मियों को आवास की समस्या से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उनकी सुविधाओं की चिंता करना सरकार का दायित्व है." समारोह में वर्ष 2019-20 और 2021-22 के तहत 101 पुलिसकर्मियों को उनकी बहादुरी, उत्कृष्ट सेवा और विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया.
पुलिस ने काम से बनाई अलग पहचान
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि "बदलते दौर में अपराध और अपराधियों के तरीके भी बदल गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस हर चुनौती का मजबूती से सामना कर रही है. साइबर क्राइम और डिजिटल अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई कर प्रदेश पुलिस ने अपनी अलग पहचान बनाई है." उन्होंने कहा कि "पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ जनता का भरोसा भी मजबूत किया है."
तीन श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार
समारोह में परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए. परम विशिष्ट श्रेणी में 7 अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिन्हें 5 लाख रुपए या हथियार दिए गए. अति विशिष्ट श्रेणी में 8 पुलिसकर्मियों को 2 लाख रुपए या हथियार देकर सम्मानित किया गया. वहीं, विशिष्ट श्रेणी में 86 अधिकारियों और कर्मचारियों को 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई. इस तरह कुल 101 पुलिसकर्मियों को केएफ रूस्तमजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
2013 से शुरू हुआ सम्मान का सिलसिला
डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि "साल 2013 से शुरू हुए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के जरिए अब तक 418 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा चुका है. यह पुरस्कार दस्यु उन्मूलन, नक्सल विरोधी अभियान, दंगे और तनाव नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और विशेष वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है."
पुलिस भर्ती और सुविधाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि "प्रदेश में पुलिस भर्ती लगातार जारी है. वर्ष 2023 और 2024 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि वर्ष 2026 में सब इंस्पेक्टर से लेकर अन्य पदों पर नई भर्ती शुरू की जाएगी. सरकार ने 22 हजार 500 भर्तियों का लक्ष्य रखा है." उन्होंने कहा कि "पुलिस बैंड तक के लिए भर्ती निकाली गई है और आने वाले समय में पुलिस बल को और मजबूत किया जाएगा."
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पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई
राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है. पहले डीजी स्तर पर 25 हजार रुपए तक पुरस्कार दिए जाते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है. डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि "मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के नेतृत्व में पुलिस विभाग को लगातार सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है. इसके साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है."