बाथरूम में रखी बाल्टी में कैसे डूबी 10 माह की बच्ची? डेथ थ्योरी पर उलझी भोपाल पुलिस

बाथरूम में रखी बाल्टी में कैसे डूबी 10 माह की बच्ची, पुलिस जांच जारी ( ETV BHARAT )

ईदगाह हिल्स स्थित PNB कॉलोनी में रहने वाले कारण सिंह जाटव की 10 माह की बेटी खेलते-खेलते बाथरूम में चली गई. इसी दौरान वह वहां रखी पानी से भरी बाल्टी में गिर गई और डूब गई. करीब 10 मिनट बाद जब मां ने बच्ची को देखा तो उसका चेहरा नीला पड़ चुका था.

भोपाल : शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र के ईदगाह हिल्स में 10 माह की बच्ची की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई. इस प्रकार का दावा परिजनों का है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस को बच्ची की मौत संदिग्ध लग रही है. पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ होगी.

परिजन तत्काल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त बच्ची की मां किचन में काम कर रही थी. परिवार में पत्नी के अलावा 5 वर्षीय बेटा भी है.

हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. मामले की जांच जारी है. एसीपी अनिल वाजपेयी का कहना है "फिलहाल बच्ची की मौत बाल्टी से डूबना बताई जा रही है. बच्ची बाल्टी में कैसे गिरी, ये कुछ संदिग्ध लग रहा है. मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी." बच्ची के मामा संदीप का कहना है "हादसे के समय बच्ची की मां किचन में व्यस्त थी. करीब 10 मिनट तक जब बच्ची नजर नहीं आई तो उन्होंने बेटे से पूछा."

फोरेंसिक टीम ने भी बाथरूम की जांच की

परिजनों का कहना है "मां ने जब बाथरूम में जाकर देखा तो बच्ची बाल्टी में डूबी मिली. उसके पैर ऊपर थे, जबकि सिर पानी में डूबा हुआ था." शाहजहांनाबाद टीआई उमेश पाल सिंह चौहान का कहना है "फोरेंसिक टीम ने भी जांच की है. परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है."