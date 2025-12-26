ETV Bharat / state

झीलों के शहर में सड़क रौदेगी 1 लाख परिंदो के घोंसले, 40 लाख जीव होंगे बेघर

भोपाल बर्डस संस्था की मेंबर सेकेट्री डॉ. संगीता राजगिर ने बताया कि "एक छोटे पेड़ में 8 से 10 परिंदो के घोंसले होते हैं. यदि पेड़ बड़ा है, तो उसमें 100 पक्षी तक भी रह सकते हैं. इसके साथ ही कई पक्षी ऐसे होते हैं, जो दिन में दाना चुगने चले जाते हैं और रात में वापस लौटते हैं. इनके भी घोंसले होते हैं. संगीता ने बताया कि अयोध्या बायपास की तरफ पानी का ज्यादा सोर्स नहीं है. वहां आसपास कॉलोनियां विकसित हो गई हैं.

राजधानी में 10 लेन सड़क के निर्माण को लेकर जब पर्यावरणविद सुभाष सी पांडे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि "बायोडायवर्सिटी एक्ट कहता है कि हर बड़े पेड़ पर जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक है. उस एक पेड़ पर 500 छोटे-बड़े जीव रहते हैं. इनमें गोरैया, कोयल, तोता, सांप और गिरगिट समेत अन्य पक्षी व जीव शाामिल हैं. जैसे ही पेड़ काटा जाएगा, ये जीव कहां जाएंगे. यदि आगे भी गए तो जब तक वहां पहुंचेंगे, वह पेड़ भी कट चुका होगा. इसका मतलब है एक साथ कई लाख जीवों की हत्या की जा रही है. यदि काटे जा रहे पेड़ों से 500 जीवों का मल्टीप्लाई करें, तो इन जीवों की संख्या 40 लाख से अधिक होती है."

पर्यावरणविदों का कहना है कि यह परियोजना शहर की न सिर्फ हरित विरासत को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि झीलों के शहर के ईको और जैव विविधता पर भी दीर्घकालिक असर डालेगी.

भोपाल: झीलों के शहर भोपाल में भेल के रत्नागिरी तिराहे से आशाराम नगर तिराहे तक प्रस्तावित 10 लेन सड़क पर्यावरण पर भारी पड़ने वाली है. अयोध्या बायपास रोड पर इस सड़क के लिए 7,871 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है. जिसमें से करीब 1500 पेड़ों को काटा भी जा चुका है. अब यदि इतनी बड़ी संख्या में पड़ों की कटाई होती है, तो 1 लाख से अधिक परिंदों के घोंसले नष्ट हो जाएंगे. वहीं इन पेड़ों की खोह और अन्य स्थानों पर रहने वाले करीब 40 लाख जंतुओं का प्राकृतिक आशियाना भी उजड़ जाएगा.

ऐसे में इन स्थनों पर गौरेया, कौआ, तोता, कोयल, बुलबुल जैसे हजारों पक्षी निवास करते हैं. वहीं पेड़ों में बड़ी संख्या में मधुमक्खियों के छत्ते भी होते हैं. खास बात यह है कि इन छत्तों में बनने वाली शहद की गुणवत्ता लैब में बनाई शहद से भी अच्छी होती है."

सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी में नहीं हैं एक्सपर्ट

सुभाष सी पांडे ने कहा कि "जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूलन ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद भी अयोध्या बाइपास पर कटाई शुरू हो गई. जिन लोगों ने अनुमति दी, वो इसके लिए सक्षम और सशक्त नहीं हैं. इनमें से एक भी एक्सपर्ट नहीं है. इसके लिए जो सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी बनाई गई है, उसमें 9 में से 6 सदस्य आईएएस हैं, लेकिन कोई एक्सपर्ट नहीं है. ऐसे में आप पेड़ों की कटाई की अनुमति को किस आधार पर जस्टीफाई करेंगे. यदि आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे तो बता सकते हैं कि किस जगह पेड़ काटना है, किसको नहीं काटना है और कहां विकल्प तलाशना है."

भोपाल में लोगों ने पेड़ काटने का जताया विरोध (ETV Bharat)

20 साल पहले लगाए थे 25 हजार पेड़

वन्यप्राणी विशेषज्ञ डॉ. सुदेश बाघमारे ने बताया कि "अयोध्या बायपास सड़क के दोनों ओर 20 साल पहले राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पौधरोपण किया गया था. उस समय मैं डिप्टी कन्जर्वेटर फॉरेस्ट के पद पर था. तब हमने इस सड़क के दोनों तरफ करीब 25 हजार पेड़ लगवाए थे. जबकि इसके पहले भी यहां काफी हरियाली थी और हजारों पेड़ पहले से ही थे. बाघमारे ने बताया कि शहर के अंदर इस प्रकार 10 लेन सड़क की जरुरत नहीं है. राजधानी में अधिकारियों, राजनेताओं और भूमाफियाओं का नेक्सस काम कर रहा है. इसलिए पेड़ों के पीछे दबी हुई जमीनों को सामने लाकर इससे पैसा बनाने के लिए हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है."

पेड़ कटने से कई जीव हो जाएंगे बेघर (ETV Bharat)

पेड़ के आकार के आधार पर बसेरा

पक्षी विशेषज्ञ मोहम्मद खालिद ने बताया कि "भोपाल में खासकर लाल-पंख वाली बुलबुल, एशियाई हरा बी-ईटर, इंडियन पीफाउल, डक, सारस क्रेन, कठफोडवा, तोता, कोयल समेत अन्य पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं. इसके साथ ही कीट-पतंगे और परागण करने वाले कई जीवों का भी पेड़ों पर बसेरा होता है. यदि ये पेड़ नष्ट होंगे, तो इन जीवों के जीवन पर संकट गहरा जाएगा. खालिद ने बताया कि अयोध्या बायपास रोड पर बबूल या यूके लिप्टस जैसे अधिक पेड़ हैं. इनमें भी 8 से 10 पक्षियों के घोंषले होते हैं. वहीं यदि पेड़ या बरगद की तरह बड़ा है, तो इसमें 200 से 500 तक पक्षियों का बसेरा भी हो सकता है."

सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप

सुभाष सी पांडे ने बताया कि "पूरे भारत वर्ष में कहीं भी शहर के अंदर 10 लेन नहीं सुना है. 10 लेन तो हाइवे में होती है, लेकिन इसे शहर के अंदर क्यों बनाया जा रहा है. दूसरी बात ये समझना चाहिए कि शहर के अंदर का निर्माण तो पीडब्ल्यूडी और सीपीए करती है. ऐसे में एनएचएआई को क्यों बुलाया गया. नेशनल हाइवे ऑथारिटी ऑफ इंडिया का काम है, नेशनल हाइवे बनाना. पांडे ने कहा कि जब आप सड़क बनाने की बात करते हैं, तो सेंट्रल इंम्पावरर्ड कमेटी को बोला गया था कि सारे विकल्प देखे जाएं और जब कोई विकल्प न मिले तब उस सड़क का निर्माण किया जाए.

यहां से 3 किलोमीटर दूर पर रिंग रोड बनी हुई है. उस रिंग रोड का इस्तेमाल नेशनल हाइवे के लिए किया जा सकता था. जिससे यहां अनाधिकृत तरीके से काटे जा रहे पेड़ों को बचाया जा सकता था. जबकि इतनी संख्या में पेड़ों के कटने से अयोध्या बायपास के आसपास गर्मियों में तापमान शहर के अन्य स्थानों की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री तक अधिक रहेगा."