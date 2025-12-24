ETV Bharat / state

राजधानी में पेड़ों पर नहीं चलेगी कुल्हाड़ी, NGT ने लगाई रोक, 8 जनवरी तक सांस ले सकेंगे पेड़

राजधानी में पेड़ों पर नहीं चलेगी कुल्हाड़ी ( Getty Image )