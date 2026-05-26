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भोपाल में बायपास के लिए पेड़ों का कत्लेआम, हाथों में जंजीरें बांध सड़क पर पर्यावरण प्रेमी

एनजीटी की अनुमति मिलते ही भोपाल के अयोध्या बायपास पर वृक्षों का संहार. पेड़ों को काटने लगाई मशीनें. शहरवासी आहत लेकिन मजबूर.

Bhopal 10 Lane Ayodhya Bypass
पेड़ों को बचाने के लिए खुद को जंजीरों से जकड़ा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : राजधानी भोपाल के 10 लेन अयोध्या बायपास प्रोजेक्ट के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने रोक के बाद एक बार फिर पेड़ों की कटाई की हरी झंडी दे दी है. ऐसे में यहां रोक हटने के बाद से दिन-रात पेड़ों की कटाई जारी है. इससे आहत शहर के पर्यावरण प्रेमी जंजीरों में खुद को बांधकर प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं. क्या पेड़ों को बचाना गुनाह है?

10 लेन के लिए काटे जाएंगे 7,871 पेड़

रत्नागिरि तिराहे से आसाराम तिराहे तक बनने वाली 10 लेन के लिए एनजीटी की मंजूरी मिलते ही शुक्रवार से ही बड़ी मशीनों से पेड़ों की कटाई की जा रही है. स्थानीय रहवासियों का कहना है कि जिस तेजी से कटाई चल रही है, अगले एक सप्ताह में पूरा कॉरिडोर लगभग बंजर नजर आएगा. 836 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में अयोध्या बायपास को सर्विस रोड सहित 10 लेन बनाया जाना है. इसके लिए 7,871 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है.

भोपाल में 10 लेन बायपास के लिए पेड़ों का कत्लेआम (ETV BHARAT)

हालांकि एनजीटी ने पर्यावरणीय शर्तों के साथ प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं किया जा रहा है. शहरवासियों के लिए विकास जरूरी है या उनकी सांसें?

जंजीरों में खुद को बांधकर जताया विरोध

पेड़ों की कटाई के खिलाफ अब शहर में आंदोलन तेज होने लगा है. पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी और कई सामाजिक संगठनों ने बचे हुए पेड़ों को बचाने के लिए दोबारा बड़े स्तर पर विरोध की रणनीति बनाई है. विरोध का सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया जब कुछ पर्यावरण प्रेमी हाथों में जंजीरें बांधकर सड़क पर उतरे. इस दौरान उनकी आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था.

खुद को जंजीरों में जकड़ कर उमाशंकर तिवारी ने कहा "पेड़ कट गए, दुख बाकी है. प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या हम अपराधी हैं? क्या हम चोर या लुटेरे हैं? हमने सिर्फ अपने हिस्से की छांव मांगी है. अपने बच्चों के लिए सांस लेने लायक शहर मांगा है."

विकास या आने वाले संकट की आहट?

पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए एनजीटी में याचिका लगाने वाले नितिन सक्सेना का कहना है "सिर्फ पेड़ों की कटाई ही नहीं, पूरे बायपास पर निर्माण गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. कई हिस्सों में बैरिकेड लगाकर सड़क संकरी कर दी गई है. हर 100 से 200 मीटर पर डायवर्जन बनाए गए हैं, जिससे रोजाना गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है. असली परेशानी ट्रैफिक नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की गर्मी और जहरीली हवा होगी. भोपाल पहले ही बढ़ते तापमान और घटती हरियाली से जूझ रहा है, ऐसे में हजारों पेड़ों की कटाई शहर को और भयावह स्थिति में धकेल सकती है.

28 मई को अंतिम विदाई में शामिल होने की अपील

पर्यावरण प्रेमी कमल राठी इस अभियान से शुरू से ही जुड़े हुए हैं. उनका कहना है "शहर की हरियाली बचाना किसी एक नहीं, बल्कि सभी शहरवासियों का काम है. इसमें जब तक रहवासियों की सहभागिता नहीं होगी, इन बचे हुए पेड़ों को बचाना मुश्किल होगा. इसीलिए पर्यावरण संगठनों ने 28 मई को अयोध्या बायपास पर बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की है. इसे पेड़ों की अंतिम विदाई नाम दिया गया है."

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