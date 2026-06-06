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जिस 10 लेन सड़क ने छीनी 8 हजार पेड़ों की सांसे, वहीं बनेगा हरियाली का हाईवे, NHAI करेगा देखरेख

पर्यावरण की भरपाई के लिए उसके बदले लगभग 80 हजार नए पौधे रोपे जाएंगे. जिससे आर्थिक प्रगति और अधोसंरचना विकास के साथ पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सके. 836 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में अयोध्या बायपास को सर्विस रोड सहित 10 लेन बनाया जाना है. एनजीटी की अनुमति के बाद 7,871 पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है और ज्यादातर पेड़ काटे जा चुके हैं.

भोपाल: राजधानी भोपाल में विकास की एक नई इबारत लिखने की तैयारी हो रही है. शहर के अयोध्या बायपास रोड के किनारे जहां 8 हजार से अधिक पेड़ों की बलि दी गई है, अब वहां हरियाली का नया हाईवे की तैयारी भी शुरू हो गई है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सड़क निर्माण के दौरान करीब 8 हजार पेड़ों को लगभग काटा जा चुका है.

10 गुना से अधिक पौधरोपण की तैयारी

परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यापक पौधरोपण अभियान है. दरअसल यहां काटे जाने वाले पेड़ों की तुलना में करीब 10 गुना अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं. इनमें से विशेष रूप से 10 हजार पौधे अयोध्या बायपास के दोनों किनारों पर रोपे जाएंगे, जो आने वाले समय में राहगीरों को हरी-भरी छांव और शुद्ध हवा देंगे. इसके अलावा, बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाने के लिए झिरनिया और झगारिया खुर्द क्षेत्रों को चुना गया है, जहां लगभग 70 हजार पौधे लगाने की तैयारी कर ली है. प्रशासन आगामी मानसून सत्र में ही इस वृहद पौधरोपण अभियान की शुरुआत करने जा रहा है.

एनजीटी के निर्देश के बाद 8 हजार पेड़ों की कटाई (ETV Bharat)

15 साल तक एनएचएआई संभालेगा जिम्मा

पौधों को सिर्फ लगाना ही नहीं, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना भी इस योजना का मुख्य हिस्सा है. ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इन पौधों के संरक्षण और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है. एनएचएआई अगले 15 वर्षों तक इन पौधों की पूरी देखभाल करेगा. पौधों के इस दीर्घकालिक रखरखाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपए का विशेष बजट भी स्वीकृत किया गया है, ताकि कोई भी पौधा देखरेख के अभाव में नष्ट न हो.

10 लेन सड़क के लिए काटे जा रहे 8 हजार पेड़ (ETV Bharat)

'ट्रैफिक से जूझते बायपास को मिलेगा नया जीवन'

एनएचएआई भोपाल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रवण कुमार सिंह ने बताया, "वर्तमान समय में अयोध्या बायपास अपनी तय क्षमता से कहीं अधिक वाहनों का दबाव झेल रहा है. जबकि इस मार्ग की मौजूदा डिजाइन क्षमता रोजाना लगभग 40 हजार वाहनों की है, लेकिन वर्तमान में यहां से प्रतिदिन करीब 45 हजार से अधिक गाड़ियां गुजर रही हैं. भोपाल में बढ़ते शहरीकरण और रिहायशी इलाकों के विस्तार के कारण यातायात का यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था. ऐसे में बायपास का चौड़ीकरण न केवल सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जरूरी हो गया था, बल्कि यह राजधानी की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में भी मील का पत्थर साबित होगा."

मुख्य सचिव ने दी समय-सीमा में काम करने की चेतावनी

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को मुख्य सचिव कार्यालय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गहन समीक्षा की. मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिए हैं कि "राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, उन्नयन और विस्तार के सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही पूरा किया जाए. इस परियोजना के जरिए सरकार यह साबित करना चाहती है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ईको-फ्रेंडली नीतियां एक-दूसरे की पूरक बनकर चल सकती हैं.