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अब गैस खत्म होने की टेंशन नहीं, ब्लिंकिट से 4 घंटे में आपके घर पहुंचेगा सिलेंडर

भोपाल में शुरू हुई नई सुविधा, 10 किलो का LPG सिलेंडर ब्लिंकिट ऐप से बुक कर सकेंगे, अधिकतम 4 घंटे में घर पर डिलीवरी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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ब्लिंकिट से 4 घंटे में घर पहुंचेगा सिलेंडर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 12:25 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें एलपीजी गैस खत्म होने पर एजेंसी के चक्कर लगाने या वहां इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. इंदौर के बाद अब भोपाल में भी 10 किलो का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हो गया है. खास बात यह है कि इस सिलेंडर को ब्लिंकिट ऐप के जरिए बुक किया जा सकेगा और अधिकतम 4 घंटे के भीतर घर तक डिलीवरी मिलेगी. प्रशासन का मानना है कि यह सुविधा छोटे परिवारों, किराएदारों, छात्रों और कम गैस खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगी.

भोपाल में इन तीन एजेंसियों से हुई शुरुआत

फिलहाल इस सुविधा की शुरुआत भोपाल की तीन अधिकृत गैस एजेंसियों से की गई है. इनमें होशंगाबाद रोड स्थित रघु गैस एजेंसी, अभिमन्यु गैस एजेंसी और टीटी नगर क्षेत्र की आरके डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार शुरुआती चरण के बाद इस सेवा का विस्तार शहर के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा.

Bhopal 10 Kg free trade LPG cylinder
भोपाल में शुरू हुई नई सुविधा (ETV Bharat)

ब्लिंकिट से करें बुकिंग, 4 घंटे में मिलेगी डिलीवरी

उपभोक्ता अब ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से 10 किलो के एलपीजी सिलेंडर की आनलाइन बुकिंग कर सकेंगे. आर्डर संबंधित गैस एजेंसी तक पहुंचते ही डिलीवरी प्रक्रिया शुरू होगी और अधिकतम चार घंटे के भीतर सिलेंडर घर तक पहुंचा दिया जाएगा. इससे अचानक गैस खत्म होने की स्थिति में लोगों को तुरंत राहत मिलेगी.

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छोटे परिवारों और किराएदारों के लिए बेहतर विकल्प

10 किलो का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराया गया है, जिनकी गैस खपत कम है. ऐसे छोटे परिवार, छात्र, अकेले रहने वाले लोग और किराएदार बिना नियमित घरेलू गैस कनेक्शन की जटिल प्रक्रिया के इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. 10 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर के लिए 3,186 रुपए की सिक्योरिटी राशि निर्धारित की गई है. वहीं एक सिलेंडर की रिफिलिंग की कीमत 1,550 रुपए होगी. कनेक्शन लेने के लिए केवल एक वैध पहचान पत्र देना होगा.

Last Updated : August 4, 2026 at 1:34 PM IST

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