ETV Bharat / state

भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे शिरकत, डिप्टी सीएम ने लिया तैयारियों का जायजा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से यह पर्यटन कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व वाले स्थलों को एक सूत्र में जोड़ेगा. इस कॉरिडोर के तहत बाबा भोरमदेव मंदिर परिसर से लेकर मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुवा एवं सरोदा जलाशय तक पर्यटन विकास कार्य किए जाएंगे. परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे.

कबीरधाम : नए वर्ष के पहले दिन कबीरधाम जिले को एक बड़ी पर्यटन सौगात मिलने जा रही है. 01 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन करेंगे.यह महत्वाकांक्षी परियोजना स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत विकसित की जाएगी.जिसकी कुल लागत लगभग 146 करोड़ रुपये होगी.

भोरमदेव मंदिर का होगा कायाकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भोरमदेव में पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य है.सिर्फ भोरमदेव मंदिर ही नहीं बल्कि मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुवा और सरोदा जलाशय को इसमें शामिल किया गया है.सबसे पहले भोरमदेव मंदिर जिस चट्टान पर स्थापित है उसके आसपास चीजों को खाली करवाया जाएगा क्योंकि मंदिर किसी नींव पर नहीं बना है.इसके साथ ही मेला स्थल को भी नए सिरे से तैयार करेंगे.भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर के लिए जो प्लान तैयार किया गया है उसे लेकर एक समिति भी बनाई गई है- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम

भोरमदेव मंदिर में विजय शर्मा ने की पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



भूमिपूजन की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश





भूमिपूजन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भोरमदेव पहुंचे. उन्होंने बाबा भोरमदेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. इसके बाद भोरमदेव परिसर में अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय-सीमा के भीतर पूरी हो.

डिप्टी सीएम ने लिया तैयारियों का जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मंच निर्माण, दर्शक दीर्घा, पार्किंग, पेयजल, सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पंडाल, यातायात प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए. उन्होंने लोक निर्माण विभाग को मंच एवं बैठक व्यवस्था के कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा, वहीं अन्य विभागों को भी आयोजन से संबंधित दायित्व सौंपे. उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़ी संख्या में जनसमुदाय की संभावित उपस्थिति को देखते हुए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए.





कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में राज्यपाल रमेन डेका ने की पूजा, बिहान योजना की महिलाओं से भी मिले

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदेव शक्कर कारखाना ने किसानों को किया 24.85 करोड़ रु का भुगतान

कवर्धा के अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर, सरकार ने गन्ना किसानों का किया फुल पेमेंट