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मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का भूमिपूजन, जिले को मेडिकल हब बनाने का लक्ष्य

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज का भूमिपूजन किया.नवीन कॉलेज भवन 13 करोड़ 93 लाख की लागत से बनेगा.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 7:23 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मानचित्र पर मनेंद्रगढ़ अब एक चमकते सितारे के रूप में उभर रहा है. स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के विजनरी नेतृत्व में क्षेत्र को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी सौगात मिली है. शुक्रवार को आमाखेरवा ग्राउंड में आयोजित गरिमामय समारोह में 1393.71 लाख रुपये की लागत से बनने वाले नवीन फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का भूमिपूजन संपन्न हुआ.दशकों से मनेंद्रगढ़ और आसपास के छात्रों को फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के लिए राजधानी रायपुर या बाहरी राज्यों के चक्कर काटने पड़ते थे. लेकिन अब यह सपना साकार होने जा रहा है.

50 सीटों पर होगा प्रवेश

इसी सत्र से 50 सीटों के साथ फिजियोथेरेपी का स्नातक पाठ्यक्रम शुरू होगा. मुख्य भवन के निर्माण तक इसका संचालन सिंधी कालरी एजुकेशन सोसाइटी, झगराखांड में वैकल्पिक रूप से किया जा रहा है, जिसके लिए SECL से एमओयू भी कर लिया गया है. मेडिकल कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज एक साथ होने से क्षेत्र के युवाओं का रुझान मेडिकल फील्ड की ओर तेजी से बढ़ेगा. एमसीबी कलेक्टर डी राहुल वेंकट और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने कार्यक्रम के सफल आयोजन और कॉलेज की आगामी रूपरेखा की जानकारी साझा की.वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इसे नया कीर्तिमान बताया.

फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bhoomipujan of Physiotherapy
जिले को मेडिकल हब बनाने का लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा लक्ष्य मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले को छत्तीसगढ़ का मेडिकल हब बनाना है.फिजियोथेरेपी कॉलेज केवल एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र के भविष्य का निर्माण केंद्र है.हमने 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. अब हमारे छात्रों को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें उनके घर के पास ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी. मेडिकल कॉलेज की 50 सीटों पर भी इसी सत्र से पढ़ाई शुरू कर हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं- श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्यमंत्री

Health Minister performed Bhoomi Pujan
स्वास्थ्य मंत्री ने किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय विधायक के स्वास्थ्य मंत्री बनने का लाभ

मनेंद्रगढ़ के इतिहास में यह पहली बार है जब यहां के विधायक को प्रदेश में स्वास्थ्य जैसे अति-महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिली है. राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय सरगुजा संभाग से ही स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को लेकर ऐसी सक्रियता नहीं दिखी थी. श्यामबिहारी जायसवाल के मंत्री बनते ही न केवल रिक्त पदों पर नियुक्तियां हुईं, बल्कि मेडिकल कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज जैसी परियोजनाओं ने धरातल पर आकार लेना शुरू कर दिया है.

Physiotherapy College building in Manendragarh
मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
प्रोजेक्ट की बड़ी बातें- कुल लागत: ₹1393.71 लाख (लगभग 14 करोड़ रुपये)- निर्माण एजेंसी: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC)- सुविधा: ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी में विशेषज्ञ फिजियोथेरेपी सेवाएं

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