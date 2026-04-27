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मॉडल भूमिका यादव का कभी सांवली त्वचा के लिए लोग उड़ाते थे मजाक, अब Chanel ब्रांड के लिए रैंप वॉक कर रचा इतिहास, जानिए सक्सेस स्टोरी

उन्होंने पहली बार 5 अक्टूबर 2025 को शैनेल के ऑट कॉउचर (Haute Couture) के लिए वॉक किया. फिर वह स्प्रिंग 2026 के लिए वापस आईं. उसके बाद ऑटम विंटर 2026 के लिए के लिए उन्होंने रैंप वॉक किया. इसी बीच, वह अमेरिकन वोग के दिसंबर 2025 अंक में भी नज़र आईं, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संपादकीय जगहों में से एक है. अब पेरिस में रहने वाली भूमिका पूरे आत्मविश्वास के साथ वैश्विक फैशन की दुनिया में कदम रख रही हैं, और भारतीय सुंदरता के मानकों से जुड़े पुरानी सोच को चुनौती दे रही हैं. वह बिल्कुल बेबाक, अपनी शर्तों पर जीने वाली और अपनी सांवली त्वचा पर गर्व करने वाली लड़की हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रहने वाली भूमिका यादव 19 साल की उम्र में शैनेल के लिए रैंप वॉक करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय मॉडल के तौर पर मशहूर हो रही हैं. अपने कामयाबी के सफर से भूमिका यादव ने सोशल मीडिया पर सांवली त्वचा के बारे में एक चर्चा छेड़ दी है. भूमिका यादव 19 साल की उम्र में पेरिस में शैनेल ब्रांड के लिए तीन बार रैंप वॉक किया.

भूमिका यादव का जन्म 27 जनवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, जो देश के फैशन केंद्रों से काफी दूर है. उनकी यात्रा किसी जान-पहचान या पहले से मिली पहचान के सहारे शुरू नहीं हुई थी. इसकी शुरुआत उनके गृहनगर की सड़कों से हुई, जहां पहली बार उन पर लोगों की नज़र पड़ी. भूमिका का पालन-पोषण छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ऐसे परिवार में हुआ, जिसका फैशन जगत से कोई लेना-देना नहीं था. उनके शुरुआती साल ज़्यादातर घर पर, स्कूल में और अपने परिवार के साथ ही बीते; उनके पिता एक ड्राइवर हैं जो भारी वाहनों को चलाते हैं.

साधारण परिवार से आती हैं भूमिका यादव

उनका मॉडलिंग करने का कोई इरादा नहीं था. अपनी उम्र के दूसरे कई छात्रों की तरह, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई और भविष्य में नौकरी के संभावित रास्तों पर ही ध्यान दिया. शुरुआत में उनके माता-पिता को मॉडलिंग के प्रस्तावों पर शक हुआ और वे सोचने लगे कि क्या ये प्रस्ताव सचमुच असली हैं. परिवार की सबसे बड़ी संतान होने के नाते, उन्होंने भूमिका के फैसले पर भरोसा किया और आखिरकार उनकी पसंद को मान लिया. वह अभी भी अपनी बीकॉम की डिग्री पूरी कर रही हैं. उनका पसंदीदा खाना आज भी 'दाल-चावल' ही है.

सड़क से इंटरनेशनल रैंप तक का सफर

जब रायपुर की सड़कों पर भूमिका पर लोगों की नज़र पड़ी, तो वहीं से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई और उन्हें अपने पहले काम मिले. एजेंसी की मदद से, उन्होंने स्थानीय स्तर पर काम करके और फोटो शूट करवाकर अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया. जैसे-जैसे उनकी पहचान बढ़ती गई, सोशल मीडिया की मदद से वह लोगों के बड़े-बड़े समूहों (networks) से जुड़ पाईं. उन्हें अपना सबसे बड़ा ब्रेक पेरिस फैशन वीक के दौरान मिला, जब उसने दुनिया के सबसे मशहूर प्रीमियम फैशन ब्रांड्स में से एक, शैनेल के लिए रैंप वॉक किया. तब से उन्होंने American Vogue जैसे विदेशी पब्लिकेशन्स के साथ काम किया है और उस कंपनी के लिए कई बार रैंप वॉक किया है. इससे वह भारतीय मॉडल्स की उस नई पीढ़ी में शामिल हो गई, जिन्हें अब ग्लोबल रनवे पर पहचान मिल रही है.

रंगभेद का भी शिकार हुईं भूमिका

एक इंटरव्यू में, भूमिका ने रंगभेद (colorism) से जुड़े अपने बचपन के अनुभवों के बारे में बात की है. जैसे कि उसके स्किन टोन के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना और उसे काली कहकर बुलाया जाना. जब उन्होंने पहली बार मॉडलिंग शुरू की, तो उसने गोरेपन के पैमानों पर खरा उतरने के लिए अपनी बाहरी बनावट को न बदलने का फैसला किया. उन्होंने अपने नैचुरल स्किन टोन में ही चैनल के लिए रैंप वॉक किया. ग्लोबल लेवल पर काम करते हुए, उन्होंने एक बदलाव महसूस किया. मेकअप आर्टिस्ट्स ने उसके रंग-रूप को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके नैचुरल रंग को ही और ज़्यादा निखारा.

भूमिका यादव ने अपने खिलाफ ऑनलाइन मिलने वाली आलोचनाओं पर बात की है. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करती हैं और किसी भी तरह की निगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देती हैं. इस तरह वे अपने भविष्य पर फोकस कर आगे बढ़ रही हैं.