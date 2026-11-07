86 करोड़ का बजट, 4 साल का कष्ट, भोलानाथ फ्लाईओवर की इनसाइड स्टोरी
CIVIC ISSUES BHAGALPUR: पिछले तीन साल से भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. जानें कारण. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 7, 2026 at 7:17 AM IST
भागलपुर: जिले के दक्षिणी इलाके के लोगों के लिए भोलानाथ फ्लाईओवर महज एक पुल नहीं, बल्कि वर्षों से जाम और बदहाल यातायात व्यवस्था से मुक्ति की उम्मीद है, लेकिन अब उस उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि निर्धारित समय बीतने के बाद भी परियोजना अधूरी है. ऐसे में निर्माण की धीमी रफ्तार ने 40 हजार लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अब सवाल है कि आखिर फ्लाईओवर का निर्माण कब पूरा होगा.
12 जून 2023 से शुरू हुआ था काम
भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से कराया जा रहा है. इसके निर्माण की जिम्मेदारी श्रीराम इंटरप्राइजेज नामक एजेंसी को दी गई है. करीब 86.17 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला और निर्माण प्रक्रिया के बाद 12 जून 2023 से काम शुरू हुआ था. करीब दो साल की निर्धारित अवधि में इसे 11 जून 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्माण एजेंसी तय समय में काम पूरा नहीं कर सकी.
जाम से मुक्ति दिलाना भोलानाथ फ्लाईओवर का उद्देश्य
इस परियोजना का उद्देश्य मिरजानहाट, शीतला स्थान, भोलानाथ पुल, इशाकचक, भीखनपुर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है. करीब 1300 से 1392 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण से रेलवे क्रॉसिंग और व्यस्त सड़क मार्गों पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन विडंबना यह है कि जिस फ्लाईओवर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया जा रहा है, उसी के निर्माण के कारण आसपास के रास्तों पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है.
तीन बार बढ़ी डेडलाइन, फिर भी अधूरा काम
इस परियोजना की सबसे बड़ी कहानी इसकी लगातार बढ़ती समयसीमा है. शुरुआत में जून 2025 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. समय पर काम पूरा नहीं होने के बाद समयसीमा बढ़ाई गई. इसके बाद भी निर्माण की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही.
जून 2026 की रिपोर्ट में तीसरी बार समयसीमा बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई और 30 जून 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य बताया गया. इसका मतलब है कि जिस परियोजना को दो साल में पूरा होना था, उसे पूरा होने में करीब चार साल लगने की आशंका है. मूल समयसीमा के मुकाबले परियोजना लगभग 24 महीने पीछे चल रही है. हालांकि, 30 जून 2027 की समयसीमा भी तभी पूरी हो पाएगी, जब निर्माण एजेंसी शेष काम को तेजी से पूरा करें.
41 पिलर बनने हैं, 37 का काम पूरा
फ्लाईओवर के निर्माण में कुल 41 पिलर बनाए जाने हैं. 28 अक्टूबर 2026 तक इनमें से 37 पिलर खड़े किए जा चुके हैं और 33 पिलरों को आपस में जोड़ने का काम पूरा हुआ है, लेकिन परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी बाकी है. मिरजानहाट शीतला स्थान चौक और भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक के पास जमीन की उपलब्धता बड़ी बाधा बनी हुई थी.
इसके अलावा रेलवे लाइन के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग और कुछ स्थानों पर पिलर निर्माण को लेकर भी तकनीकी अड़चनें सामने आईं. इशाकचक में पिलर निर्माण के लिए रास्ता बंद करने और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था को लेकर भी निर्णय में देरी हुई है.
रेलवे से जुड़ी प्रक्रियाएं भी देरी का कारण
संकरी सड़क और घनी आबादी के कारण निर्माण एजेंसी के सामने चुनौती बनी रही. फ्लाईओवर निर्माण में देरी की एक बड़ी वजह रेलवे से जुड़ी प्रक्रियाएं भी रही हैं. भोलानाथ और बौंसी रेलवे पुल के आसपास फ्लाईओवर के हिस्से का निर्माण रेलवे की तकनीकी मंजूरी और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर निर्भर रहा. गर्डर लॉन्चिंग की अनुमति के लिए मालदा रेल मंडल को प्रस्ताव भेजा गया था. मंजूरी नहीं मिलने के कारण काम की रफ्तार प्रभावित हुई.
''पिछले तीन सालों से इलाके में काम चल रहा है. बारिश के मौसम में हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं. सड़क खराब होने के कारण जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो गड्ढे में गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं. ऐसे में जल्द भोलानाथ ओवरब्रिज बन जाए तो सभी लोगों को सुविधा मिलेगी''. विपिन यादव, इशाकचक निवासी
छठ पूजा के बाद दोबारा शुरू होगा कार्य
वहीं, मिरजानहाट शीतला स्थान और भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक के पास जमीन अधिग्रहण की समस्या भी सामने आई. करीब 15 करोड़ मुआवजे के भुगतान के बाद मिरजानहाट में पिलर निर्माण का रास्ता साफ हुआ है. अधिकारियों के अनुसार छठ पूजा के बाद यहां पिलर निर्माण का काम शुरू कराने की तैयारी है. यानी अब परियोजना के सामने जमीन और रेलवे से जुड़ी बाधाओं के साथ-साथ शेष निर्माण को निर्धारित समय में पूरा करने की चुनौती है.
40 हजार की आबादी परेशान
फ्लाईओवर निर्माण का सीधा असर दक्षिणी भागलपुर की करीब 40 हजार आबादी पर पड़ रहा है. मिरजानहाट, इशाकचक, भोलानाथ, भीखनपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानी हो रही है. कई जगहों पर सड़कें संकरी हो गई हैं. कहीं निर्माण सामग्री रखी हुई है तो कहीं रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है. बारिश के दौरान निर्माण स्थल पर जलजमाव की स्थिति बन जाती है.
कीचड़ और गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी होती है, क्योंकि वाहनों के फिसलने से वो चोटिल हो जाते हैं. इसका असर सिर्फ आम राहगीरों पर नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, मरीजों और एंबुलेंस के आवागमन पर भी पड़ रहा है. कई इलाकों में रास्ता बंद होने से लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है.
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