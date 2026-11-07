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86 करोड़ का बजट, 4 साल का कष्ट, भोलानाथ फ्लाईओवर की इनसाइड स्टोरी

भागलपुर भोलानाथ फ्लाईओवर ( ETV Bharat )

भागलपुर: जिले के दक्षिणी इलाके के लोगों के लिए भोलानाथ फ्लाईओवर महज एक पुल नहीं, बल्कि वर्षों से जाम और बदहाल यातायात व्यवस्था से मुक्ति की उम्मीद है, लेकिन अब उस उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि निर्धारित समय बीतने के बाद भी परियोजना अधूरी है. ऐसे में निर्माण की धीमी रफ्तार ने 40 हजार लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अब सवाल है कि आखिर फ्लाईओवर का निर्माण कब पूरा होगा.

12 जून 2023 से शुरू हुआ था काम

भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से कराया जा रहा है. इसके निर्माण की जिम्मेदारी श्रीराम इंटरप्राइजेज नामक एजेंसी को दी गई है. करीब 86.17 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला और निर्माण प्रक्रिया के बाद 12 जून 2023 से काम शुरू हुआ था. करीब दो साल की निर्धारित अवधि में इसे 11 जून 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्माण एजेंसी तय समय में काम पूरा नहीं कर सकी. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) जाम से मुक्ति दिलाना भोलानाथ फ्लाईओवर का उद्देश्य इस परियोजना का उद्देश्य मिरजानहाट, शीतला स्थान, भोलानाथ पुल, इशाकचक, भीखनपुर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है. करीब 1300 से 1392 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण से रेलवे क्रॉसिंग और व्यस्त सड़क मार्गों पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन विडंबना यह है कि जिस फ्लाईओवर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया जा रहा है, उसी के निर्माण के कारण आसपास के रास्तों पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है. तीन बार बढ़ी डेडलाइन, फिर भी अधूरा काम इस परियोजना की सबसे बड़ी कहानी इसकी लगातार बढ़ती समयसीमा है. शुरुआत में जून 2025 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. समय पर काम पूरा नहीं होने के बाद समयसीमा बढ़ाई गई. इसके बाद भी निर्माण की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. भोलानाथ फ्लाईओवर का काम 2023 से शुरू हुआ था (ETV Bharat) जून 2026 की रिपोर्ट में तीसरी बार समयसीमा बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई और 30 जून 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य बताया गया. इसका मतलब है कि जिस परियोजना को दो साल में पूरा होना था, उसे पूरा होने में करीब चार साल लगने की आशंका है. मूल समयसीमा के मुकाबले परियोजना लगभग 24 महीने पीछे चल रही है. हालांकि, 30 जून 2027 की समयसीमा भी तभी पूरी हो पाएगी, जब निर्माण एजेंसी शेष काम को तेजी से पूरा करें. 41 पिलर बनने हैं, 37 का काम पूरा फ्लाईओवर के निर्माण में कुल 41 पिलर बनाए जाने हैं. 28 अक्टूबर 2026 तक इनमें से 37 पिलर खड़े किए जा चुके हैं और 33 पिलरों को आपस में जोड़ने का काम पूरा हुआ है, लेकिन परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी बाकी है. मिरजानहाट शीतला स्थान चौक और भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक के पास जमीन की उपलब्धता बड़ी बाधा बनी हुई थी. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)