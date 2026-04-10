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भोजशाला में मिटाए गए थे संस्कृत श्लोक, मंदिर के ऊपर बनाए थे नए स्ट्रक्चर, चौथे दिन की सुनवाई में दिए ये तर्क

भोजशाला विवाद की सुनवाई में चौथे दिन सामने रखे गए अहम सबूत ( Etv Bharat )