ETV Bharat / state

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पत्नी चंदा देवी के साथ आरजेडी में हुए शामिल, छपरा से लड़ेंगे चुनाव

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज खेसारी लाल यादव ने आज अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में औपचारिक रूप से शामिल हो गए. इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से खुलकर बात की और खेसारी के समर्थन को पार्टी के लिए गेम-चेंजर बताया. हालांकि, छपरा विधानसभा सीट पर चंदा देवी का नाम वोटर लिस्ट में न होने के तकनीकी कारणों से अब खेसारी लाल यादव खुद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं.

पत्नी की जगह खेसारी लड़ेंगे चुनाव: खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों और गानों के जरिए बिहार-यूपी के युवाओं के बीच काफी मशहूर हैं. इन्होंने पिछले चार दिनों से अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कवायद की थी. बुधवार को ही आरजेडी ने चंदा को छपरा से टिकट मिला था, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान खुलासा हुआ कि चंदा देवी का नाम स्थानीय वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम मुंबई की मतदाता सूची में है. इस वजह से नामांकन रद्द होते ही पार्टी ने फौरन फैसला लिया कि खेसारी खुद इस सीट से लड़ेगे.

राबड़ी आवास पर खेसारी को मिला सिंबल: पटना के राबड़ी देवी आवास पर खेसारी दंपति को आरजेडी का सिंबल दिया गया. इस दौरान खेसारी ने कहा कि चाहे वे चुनाव लड़ें या फिर उनकी पत्नी, मकसद सिर्फ एक ही है बिहार के बच्चों को मुंबई जैसी सुविधाएं दिलाना. खेसारी लाल यादव ने कहा कि उन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि बिहार का भविष्य चमके. इसलिए अब तेजस्वी के साथ मिलकर वे इस सपने को साकार करेंगे.