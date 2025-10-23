ETV Bharat / state

काली पूजा भजन संध्या में भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय ने बांधा समा, भक्ति रस में डूबे लोग

भजन संध्या में दीप प्रज्वलन के दौरान खड़े लोग ( Etv Bharat )