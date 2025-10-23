काली पूजा भजन संध्या में भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय ने बांधा समा, भक्ति रस में डूबे लोग
सरायकेला में भजन संध्या के दौरान श्रद्धालु भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका निशा उपाध्याय की रंगारंग प्रस्तुति से भक्तिमय हो गए.
Published : October 23, 2025 at 1:13 PM IST
सरायकेला: जिले के आदित्यपुर एमआईजी मैदान में श्रीश्री सार्वजनिक काली पूजा समिति द्वारा आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका निशा उपाध्याय और गायक कृष्णमूर्ति एंड की टीम ने अपनी सुरमयी प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को भक्ति रस में सराबोर कर दिया.
कार्यक्रम की शुरुआत निशा उपाध्याय ने प्रसिद्ध भक्ति गीत 'ऐ मैया, निमिया डाल झूली मैया' से की, जिस पर पूरा मैदान भक्तिमय हो उठा. उनके भजनों पर लोग झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गुंजायमान हो गया. वहीं कृष्णमूर्ति ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.
धर्म की शक्ति से अग्रणी बन सकता है भारत
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएन सिंह ने कहा कि सभी देवियों की पूजा करनी चाहिए लेकिन जिस मां की कोख से हम जन्म लेते हैं, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए' उन्होंने कहा कि भारत, एक धार्मिक राष्ट्र है और धर्म की शक्ति से ही भारत विश्व में अग्रणी बन सकता है.
'भारत मंदिरों और पूजा-पाठ की धरती है. जब-जब अधर्म बढ़ता है, मां किसी न किसी रूप में अवतरित होती हैं'. मैंने लोगों से देश तोड़ने की साजिशों से सतर्क रहने की अपील की: आदित्य साहू, राज्यसभा सांसद
इस पावन अवसर पर पूर्व सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री भानु प्रताप शाही जी, प्रदेश महामंत्री श्री मनोज सिंह जी, प्रदेश मंत्री श्री सरोज सिंह जी, एवं कार्यक्रम के संयोजक श्री शैलेंद्र सिंह जी सहित अनेक गणमान्यजन एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।@blsanthosh pic.twitter.com/ZlE05Gy04q— Aditya Sahu (@AdityaPdSahu) October 22, 2025
इससे पहले भजन संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ. इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे, जिनमें पूर्व सांसद पीएन सिंह, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नु, इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, झारखंड क्षत्रीय संघ के अध्यक्ष शंभूनाथ सिंह, तारा देवी, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय सिंह, भाजपा नेता डॉ. जटाशंकर पांडेय, अमरप्रीत सिंह काले, शिवशंकर सिंह, ब्रजभूषण सिंह और सरोज कुमार शामिल रहे.
उल्लेखनीय है कि श्रीश्री सार्वजनिक काली पूजा समिति 1988 से लगातार भव्य रूप में काली पूजा का आयोजन कर रही है. इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह सहित पूरी टीम मौजदू रही.
