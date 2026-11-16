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'कार्ड के चक्कर में न रहें, सबका स्वागत है', अनंत सिंह की बेटी की शादी में गुंजन सिंह की अपील

नदावां पहुंचे भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को महज कुछ ही दिन बचे हैं. लेकिन इस शादी की चर्चा सूबे ही नहीं बल्कि देश भर में काफी सुर्खियां बटोर रही है.इस शादी को खास और शाही शादी का रूप देने के लिए यूपी से कारीगर आकर बीते एक महीने से कार्यक्रम स्थल को सजाने में जुटे हैं.

इसी कड़ी में सोमवार को भोजपुरी गायक और अनंत सिंह के करीबी गुंजन सिंह नदावां गांव पहुंचे. यहां उन्होंने शाही शादी की तैयारियों का जायजा लिया और पत्रकारों से बात करते हुए सबकी फरमाईश पर गाना भी सुनाया

देखें वीडियो (ETV Bharat)

अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली शाही शादी

इस दौरान गुंजन सिंह ने कहा कि ये मेरे घर की शादी है और ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली शाही शादी होगी. कितने हेलिकॉप्टर आएंगे उसकी गिनती भी कर पाना मुश्किल है. उन्होंने सभी को शादी का निमंत्रण भी दिया गायक ने कहा कि जितने लोग आयेंगे सभी का स्वागत है. निमंत्रण कार्ड के चक्कर में नहीं रहना चाहिए. गुंजन सिंह ने कहा कि विधायक जी व्यवस्था में लगे हैं और पूरी तरह से व्यवस्था टाइट है.

"ये मेरे घर की शादी है और ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली शाही शादी होगी. कितने हेलिकॉप्टर आएंगे उसकी गिनती भी कर पाना मुश्किल है. उन्होंने सभी को शादी का निमंत्रण भी दिया गायक ने कहा कि जितने लोग आयेंगे सभी का स्वागत है. निमंत्रण कार्ड के चक्कर में नहीं रहना चाहिए."- गुंजन सिंह, भोजपुरी गायक

शादी के लिए तैयार हो रहा मंडप (ETV Bharat)

मंडप का लुक हाईड

वहीं मंडप तैयार करने 20 कारीगरों को यूपी के मऊ से लेकर आईं पूजा कुमारी ने कहा कि मंडप का लुक हाईड है और शादी वाले दिन ही आप लोग देख पाएंगे. जो भी बन रहा है वह सबसे अलग और हटके है. 20 नवंबर को बनकर तैयार हो जाएगा. जायसवाल इवेंट मंडप बनवा रही है.