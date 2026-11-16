'कार्ड के चक्कर में न रहें, सबका स्वागत है', अनंत सिंह की बेटी की शादी में गुंजन सिंह की अपील
Bhojpuri singer Gunjan Singh:अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी को यादगार बनाने के लिए गुंजन सिंह ने गाया गाना. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 16, 2026 at 8:49 PM IST
पटना: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को महज कुछ ही दिन बचे हैं. लेकिन इस शादी की चर्चा सूबे ही नहीं बल्कि देश भर में काफी सुर्खियां बटोर रही है.इस शादी को खास और शाही शादी का रूप देने के लिए यूपी से कारीगर आकर बीते एक महीने से कार्यक्रम स्थल को सजाने में जुटे हैं.
गुंजन सिंह पहुंचे नदावां गांव
इसी कड़ी में सोमवार को भोजपुरी गायक और अनंत सिंह के करीबी गुंजन सिंह नदावां गांव पहुंचे. यहां उन्होंने शाही शादी की तैयारियों का जायजा लिया और पत्रकारों से बात करते हुए सबकी फरमाईश पर गाना भी सुनाया
अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली शाही शादी
इस दौरान गुंजन सिंह ने कहा कि ये मेरे घर की शादी है और ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली शाही शादी होगी. कितने हेलिकॉप्टर आएंगे उसकी गिनती भी कर पाना मुश्किल है. उन्होंने सभी को शादी का निमंत्रण भी दिया गायक ने कहा कि जितने लोग आयेंगे सभी का स्वागत है. निमंत्रण कार्ड के चक्कर में नहीं रहना चाहिए. गुंजन सिंह ने कहा कि विधायक जी व्यवस्था में लगे हैं और पूरी तरह से व्यवस्था टाइट है.
"ये मेरे घर की शादी है और ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली शाही शादी होगी. कितने हेलिकॉप्टर आएंगे उसकी गिनती भी कर पाना मुश्किल है. उन्होंने सभी को शादी का निमंत्रण भी दिया गायक ने कहा कि जितने लोग आयेंगे सभी का स्वागत है. निमंत्रण कार्ड के चक्कर में नहीं रहना चाहिए."- गुंजन सिंह, भोजपुरी गायक
मंडप का लुक हाईड
वहीं मंडप तैयार करने 20 कारीगरों को यूपी के मऊ से लेकर आईं पूजा कुमारी ने कहा कि मंडप का लुक हाईड है और शादी वाले दिन ही आप लोग देख पाएंगे. जो भी बन रहा है वह सबसे अलग और हटके है. 20 नवंबर को बनकर तैयार हो जाएगा. जायसवाल इवेंट मंडप बनवा रही है.
25 नवंबर को होगी शाही शादी
आपको बताते चलें कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को पटना जिले के बिहटा के कृष्णानगर निवासी रणविजय सिंह के बेटे ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से हो रही है. इस शादी को यादगार बनाने के लिए घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है.
घुड़दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होंगे नामी घुड़सवार
घुड़दौड़ प्रतियोगिता में देश के नामी घुड़सवार पहुंचेंगे और दिलचस्प दौड़ देखने को मिलेगी. इसके अलावा 4 लाख मेहमानों के लिए 150 लजीज व्यंजनों का पकवान रहेगा. इतना ही नहीं बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकारों का तड़का भी लगेगा. यहां 4 से 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं.
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