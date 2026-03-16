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मंच से डांसर को उठाकर फेका..वायरल हुआ VIDEO तो भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा ने दी सफाई

वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की मांग : वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है. कई यूजर्स ने इसे कलाकार के साथ अपमानजनक और खतरनाक व्यवहार बताया है. एक यूजर ने धनंजय शर्मा को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. साथ ही गायक के सभी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और म्यूजिक स्टूडियो बैन करने की भी अपील की गई है.

डांसर को स्टेज से फेका : बताया जा रहा है कि यह घटना 11 मार्च की है. मामला मुजफ्फरपुर जिले के मौना गांव में एक शादी समारोह के दौरान आयोजित स्टेज कार्यक्रम का है. वायरल वीडियो में मंच पर डांस कार्यक्रम चल रहा होता है, इसी दौरान अचानक गायक महिला डांसर को उठाकर मंच से नीचे भीड़ की ओर फेंक देते हैं. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह के दौरान आयोजित स्टेज शो में कथित तौर पर महिला डांसर के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा मंच पर एक महिला डांसर को उठाकर भीड़ की ओर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो पर धनंजय शर्मा की सफाई : इधर वीडियो सामने आने के बाद गायक धनंजय शर्मा ने भी एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी और कहा कि मुझे मंच पर फेकने की कोशिश की गई थी. सभी मॉडल्स और डांसर ने मुझे पीछे से जकड़ा लिया था और नाखून से चोट पहुंचाई. मेरे साथ मंच पर बदसलूकी की गई. मुझे पकड़कर मंच से नीचे फेकने की कोशिश की गई थी.

''मेरे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया. क्या वहां मौजूद लड़कियों को शोभा देता है. मैने दौड़ाकर एक मॉडल को पकड़ा और मंच पर ही फेकना चाहता था लेकिन मुझे मंच की दूरी का अंदाजा नहीं लग पाया और वह मॉडल पब्लिक के बीच जा गिरी. मेरे पास पूरा 37 मिनट का वीडियो है उस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग तय कीजिएगा कि किसकी गलती है.''- गायक धनंजय शर्मा, आरोपी

बिहार पुलिस ने मामले को लिया संज्ञान : वहीं राजेपुर थाना की पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

''एक वीडियो वायरल हुआ है. सोसल मीडिया पर धनंजय शर्मा के द्वारा एक नर्तकी को स्टेज पर से पब्लिक के बीचफेंक दिया जाता है. इसमें महिला का भी वीडियो सामने आया है उनका कहना है जो कुछ भी हुए वह हंसी मजाक था, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. अगर इस मामले में थाने कोई भी शिकायत मिलता है तो आगे कि करवाई की जाएगी.''- गरिमा कुमारी, एसडीपीओ

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