काशी की भक्ति के बीच मनोज तिवारी को साइबर की शक्ति का अहसास,फर्जी प्रोफाइल को लेकर FIR दर्ज

बनारस में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी शनिवार को वाराणसी में थे. मनोज तिवारी ने कहा कि वह काशी में रिचार्ज होने के लिए आते हैं. यहां का हर पत्थर पारस के समान है, जो लोहे को भी सोना बना देता है. आरोपी ट्रेस नहीं कर पा रही पुलिस: मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक नहीं हुआ था. उनके नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी. उनकी सभी आईडी ब्लूटिक के साथ में हैं. उन्होंने 22 जनवरी को इसकी शिकायत की थी. इसके बाद भी आरोपी को कोई ट्रेस नहीं कर पा रहा है. जानकारी देते सांसद मनोज तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat) मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश: सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उस व्यक्ति को यथाशीघ्र सिस्टम पकड़े और ऐसे लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए, जो हमारा नाम और हमारी फोटो का इस्तेमाल करके गलत पोस्ट कर रहा है. हमारे जो विरोधी हैं. वह मेरी इमेज को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. इसमें विपक्ष का योगदान हो सकता है.