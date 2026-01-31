ETV Bharat / state

काशी की भक्ति के बीच मनोज तिवारी को साइबर की शक्ति का अहसास,फर्जी प्रोफाइल को लेकर FIR दर्ज

बनारस में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उनके नाम से फर्जी फेसबुक ID बनाई गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है.

Photo Credit: ETV Bharat
बनारस में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:35 PM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी शनिवार को वाराणसी में थे. मनोज तिवारी ने कहा कि वह काशी में रिचार्ज होने के लिए आते हैं. यहां का हर पत्थर पारस के समान है, जो लोहे को भी सोना बना देता है.

आरोपी ट्रेस नहीं कर पा रही पुलिस: मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक नहीं हुआ था. उनके नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी. उनकी सभी आईडी ब्लूटिक के साथ में हैं. उन्होंने 22 जनवरी को इसकी शिकायत की थी. इसके बाद भी आरोपी को कोई ट्रेस नहीं कर पा रहा है.

जानकारी देते सांसद मनोज तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat)

मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश: सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उस व्यक्ति को यथाशीघ्र सिस्टम पकड़े और ऐसे लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए, जो हमारा नाम और हमारी फोटो का इस्तेमाल करके गलत पोस्ट कर रहा है. हमारे जो विरोधी हैं. वह मेरी इमेज को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. इसमें विपक्ष का योगदान हो सकता है.

सीएम योगी का पूरा जीवन सनातन को समर्पित: मनोज तिवारी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से मुख्यमंत्री योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगने वाले बयान पर कहा कि योगी आदित्यनाथ से कोई हिंदू होने का प्रमाण मांगता है, तो उस व्यक्ति के अपने हिंदू होने पर ही संदेह होता है. योगी जी का पूरा जीवन सनातन संस्कृति और हिंदू समाज की सेवा में समर्पित रहा है.

सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही सरकार: बीजेपी सांसद ने संघर्ष के दिनों में काशी के गंगा घाट पर उन्होंने अपना समय बिताया था. सरकार सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही और अपना बजट भी उसी हिसाब से लेकर आएगी. पिछले 12 वर्षों के अनुभव से यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री की नीति और नियत देश के हर नागरिक को समान रूप से आगे बढ़ाने की है.

भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा विपक्ष: मनोज तिवारी ने कहा कि साजिश होती रहेगी, भ्रम फैलाने की कोशिश भी होगी, लेकिन जनता को डगमगाने की जरूरत नहीं है. यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत है. उन्होंने कहा कि यह मामला संसद से पारित कानून नहीं था अगर किसी कानून में खामी सामने आती है तो सरकार उसे संशोधित करने से पीछे नहीं हटेगी.

यह भी पढ़ें- लाइक्स की चाहत में मौत की आहट: बरेली हाईवे पर रील के जुनून ने छीनी सांसें

Last Updated : January 31, 2026 at 6:18 PM IST

TAGGED:

FAKE FACEBOOK ACCOUNT
BHOJPURI FILM STAR
FIR LODGED OVER FORGERY
BJP MP MANOJ TIWARI IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.