टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट, लोहरदगा पहुंची भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह
भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह लोहरदगा पहुंचीं.
Published : February 10, 2026 at 8:18 PM IST
लोहरदगाः जिला में T20 का क्रिकेट का मुकाबला शुरू हो गया है. इस प्रतियोगिता के पहले दिन भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह शामिल हुईं. जबकि समापन को 13 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह शामिल होंगे. इसके अलावा बीच के तीनों में भी कई बड़े अतिथियों के शामिल होने की बात कही जा रही है. प्रतियोगिता का भव्य रूप से आयोजन हुआ है.
लोहरदगा में बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ है. लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित इस चार दिवसीय प्रतियोगिता को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. रेलवे, कोलकाता के अलावा झारखंड के अलग-अलग जिलों से भी कुल 8 टीम इस प्रतियोगिता में शामिल हैं. प्रतियोगिता के पहले दिन भोजपुरी की फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह कार्यक्रम में शामिल हुई. अक्षरा सिंह को देखने को लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे.
झारखंड की संस्कृति से जुड़ेंगी अक्षरा सिंह
बीएस कॉलेज स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट में अतिथि के रूप में पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि झारखंड से उनका गहरा लगाव है. रांची उनका ननिहाल है. फिल्म के शूटिंग के दौरान वह पहले भी लोहरदगा आ चुकी हैं. यहां अब काफी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है. यहां फिर एक बार आकर काफी अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि वह झारखंड के लिए एक गीत तैयार करने की योजना बना रही हैं. जल्द ही इसे वह पूरा करेंगे और इसके प्रमोशन के लिए फिर एक बार झारखंड आएंगी. उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने के सवाल पर कहा कि यह अभी गोपनीय है, अगर आया भी है तो वह भी इसे शेयर नहीं करेंगी. अक्षरा सिंह ने लोहरदगा क्रिकेट स्टेडियम की भी तारीफ की. साथ ही यह भी कहा कि लोहरदगा क्रिकेट स्टेडियम के विकास में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का काफी योगदान है.
खेल के विकास को लेकर वह कर रहे काम
पूर्व राज्यसभा सांसद और लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि वह लगातार खेल के विकास को लेकर काम कर रहे हैं. क्रिकेट स्टेडियम का विकास किया जा रहा है. यहां के खिलाड़ियों का आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. यही कारण है कि हर साल वह यह आयोजन करते हैं. इसके माध्यम से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा. वह लगातार इस तरह के आयोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं. शूटिंग रेंज के अलावे अन्य खेल स्पर्धाओं को लेकर भी उन्होंने कई काम किए हैं. आगे भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है. जिसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं.
आठ टीम ले रही भाग
इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिनमें लोहरदगा लायंस, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची, एनकेएस भिलाई, पलामू जगलर्स, छोटानागपुर ब्लूज, वाराणसी, डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन दानापुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे आद्रा (बंगाल) शामिल हैं. प्रतियोगिता को काफी भव्य रूप दिया गया है. आईपीएल की तर्ज पर प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. लोहरदगा जिला के अलावा दूसरे जिलों से भी खेल प्रेमी यहां पर मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं. प्रतियोगिता का जब 13 फरवरी को समापन होगा तो उसे दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग भी शामिल होंगे.
