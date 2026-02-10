ETV Bharat / state

टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट, लोहरदगा पहुंची भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह

लोहरदगाः जिला में T20 का क्रिकेट का मुकाबला शुरू हो गया है. इस प्रतियोगिता के पहले दिन भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह शामिल हुईं. जबकि समापन को 13 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह शामिल होंगे. इसके अलावा बीच के तीनों में भी कई बड़े अतिथियों के शामिल होने की बात कही जा रही है. प्रतियोगिता का भव्य रूप से आयोजन हुआ है.

लोहरदगा में बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ है. लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित इस चार दिवसीय प्रतियोगिता को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. रेलवे, कोलकाता के अलावा झारखंड के अलग-अलग जिलों से भी कुल 8 टीम इस प्रतियोगिता में शामिल हैं. प्रतियोगिता के पहले दिन भोजपुरी की फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह कार्यक्रम में शामिल हुई. अक्षरा सिंह को देखने को लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे.

जिला में T20 का क्रिकेट का मुकाबला (ETV Bharat)

झारखंड की संस्कृति से जुड़ेंगी अक्षरा सिंह

बीएस कॉलेज स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट में अतिथि के रूप में पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि झारखंड से उनका गहरा लगाव है. रांची उनका ननिहाल है. फिल्म के शूटिंग के दौरान वह पहले भी लोहरदगा आ चुकी हैं. यहां अब काफी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है. यहां फिर एक बार आकर काफी अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि वह झारखंड के लिए एक गीत तैयार करने की योजना बना रही हैं. जल्द ही इसे वह पूरा करेंगे और इसके प्रमोशन के लिए फिर एक बार झारखंड आएंगी. उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने के सवाल पर कहा कि यह अभी गोपनीय है, अगर आया भी है तो वह भी इसे शेयर नहीं करेंगी. अक्षरा सिंह ने लोहरदगा क्रिकेट स्टेडियम की भी तारीफ की. साथ ही यह भी कहा कि लोहरदगा क्रिकेट स्टेडियम के विकास में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का काफी योगदान है.