ETV Bharat / state

भोजपुरी समाज का न्योता, इस बार CM योगी छठ महापर्व में शामिल हों, दो दिन के सार्वजनिक अवकाश की मांग

लखनऊ/कानपुर/ वाराणसी: सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व कल से शुरू होने जा रहा है. यूपी में इस पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भोजपुरी समाज की तरफ से छठ महापर्व में शामिल होने का न्योता दिया गया है. इस मौके पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की भी मांग की है. योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भोजपुरी समाज की तरफ से उन्हें लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट पर आयोजित होने वाले छठ महापर्व का निमंत्रण दिया गया. वहीं, कानपुर में भाजपा सांसद ने छठ पर्व की तैयारियों को परखा और अफसरों को फटकार लगाई. बनारस में प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने घाटों का निरीक्षण कर अफसरों को छठा पूजा की तैयारियों के संबंध में दिशा-निर्देश दिए.



27 और 28 को अवकाश की मांग: अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय और राष्ट्रीय सचिव अम्बरीष राय ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की. इस मौके पर पदाधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री को भोजपुरी समाज की तरफ से आयोजित छठ महापर्व में शामिल होने का न्योता दिया गया. आगामी 27 अक्टूबर को गोमती तट के लक्ष्मण मेला मैदान में छठ महापर्व भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा. बैठक के दौरान प्रतिनिधि मंडल की तरफ से मुख्यमंत्री योगी से यह भी आग्रह किया गया है कि 27 और 28 अक्टूबर को छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी जाए, जिससे प्रदेश भर के श्रद्धालु इस आस्था के महापर्व में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले सकें.





भोजपुरी समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि छठ महापर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े स्तर पर मनाया जाता है. राष्ट्रीय एकता, नारी शक्ति और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक पर बन चुका है. भोजपुरी समाज की तरफ से छठ के आयोजन के लिए निमंत्रण प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिडमंडल की भावनाओं की सराहना की. आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति की गंगा जमुनी परंपरा का जीवंत उदाहरण है.



कानपुर में सांसद ने देखी छठ पर्व की तैयारियां

एक ओर शहर में भक्तों ने जहां छठ पर्व को लेकर अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, दूसरी ओर जिन नहरों के किनारे घाटों पर छठ पर्व की पूजा होगी वह गंदगी से पटे पड़े हैं. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने गुरुवार को तैयारियां परखीं. इस दौरान उन्होंने मौके से ही फोन पर पहले सिंचाई व नगर निगम के अफसरों को फटकारा. साथ ही दो टूक कहा, अब नहरें हमेशा साफ कैसे रहेंगी, इसके स्थायी समाधान संबंधी प्लान लेकर उनके पास आएं. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, दो दिनों में शहर के अंदर जहां-जहां छठ पर्व का आयोजन होना है वहां पूरी तरह से सफाई हो जानी चाहिए. इस दौरान दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे.

वाराणसी में गंगा घाटों पर जमा मिट्टी को देखकर हुए नाराज: प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने गुरुवार को नमो घाट से सामने घाट तक की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि जहां कहीं भी ऊबड़ खाबड़ हो उसे समतलीकरण करा दिया जाय, साथ ही जहां कहीं भी घास हो उसे साफ कराया जाए. सीवर जाम की समस्या किसी घाट पर नहीं होनी चाहिए, इस हेतु आज ही जलनिगम इसकी जांच कर ले. स्नानार्थियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम तथा रस्सी लगाने के निर्देश दिए गए साथ ही, आगे गहरा पानी है, का चेतावनी बोर्ड घाटों पर लगाने के निर्देश दिए गए.



प्रमुख सचिव ने पर्याप्त सफाई कर्मी तैनात करने के साथ ही त्वरित गति से घाटों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया. प्रमुख सचिव ने वरुणाघाट का भी निरीक्षण किया. इससे पूर्व प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने गुरुवार को घाटों की स्वच्छता एवं व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई. सर्किट हाउस के सभागार में आगामी डाला छठ एवं देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए. बैठक में प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया कि घाटों पर जमी सिल्ट की सफाई हेतु लगाए गए 73 पम्प की संख्या बढ़ाकर 150 पम्प मशीनें लगाई जाएं, ताकि घाटों की सफाई कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके.