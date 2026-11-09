जेडीयू ज्वाइन करेंगी 'भोजपुरी क्वीन' अक्षरा सिंह? कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से की मुलाकात, चर्चा गरम
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी..रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 9, 2026 at 8:39 PM IST
पटना : भोजपुरी क्वीन और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की है. इसकी जानकारी खुद संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है. संजय झा के सोशल मीडिया में तस्वीर साझा करते ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा गरम हो गई है.
जन सुराज को बाय-बाय करेंगी अक्षरा?
चर्चा है कि क्या अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को छोड़कर क्या वह जेडीयू का दामन थामेंगी? अक्षरा सिंह ने इस मुलाकात के कई महीने पहले खुद को जन सुराज के अभियान से जोड़ा था और लोकसभा चुनाव के दौरान 2023 में जन सुराज में शामिल भी हुई थीं.
जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात के मायने क्या?
जन सुराज में शामिल होने के दौरान अक्षरा सिंह का वो बयान अब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ''जन सुराज के सामाजिक बदलाव के अभियान में शामिल हुई..'' उस समय अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की भी खूब चर्चा होने लगी थी हालांकि अक्षरा सिंह चुनाव नहीं लड़ीं.
जन सुराज से अक्षरा का मोह भंग?
अब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात के बाद यह चर्चा होने लगी है कि क्या अक्षरा सिंह का जन सुराज से मोह भंग हो चुका है? अब क्या वह जेडीयू में शामिल होंगी. अक्षरा सिंह के साथ उनके पिता भी साथ आए हुए थे.
आज पटना स्थित आवास पर भोजपुरी एवं हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी ने अपने पिताजी के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। @AKSHARASINGH1 https://t.co/J94wH40glt— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) November 9, 2026
पवन सिंह के साथ चर्चा में अक्षरा सिंह
अक्षरा सिंह 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके पवन सिंह से विवाद के कारण खूब चर्चा में रहीं. अक्षरा सिंह को लेकर पवन सिंह का हाल में जो बयान आया था वह भी अभी चर्चा में है. पिछले दिनों आईपीएस अधिकारी रही काम्या मिश्रा ने भी संजय झा से मुलाकात की थी. अब अक्षरा सिंह की मुलाकात भी संजय झा से हुई है.
अक्षरा सिंह जेडीयू ज्वाइन करेंगी?
पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर एमएलसी हैं तो अब अक्षरा सिंह की संजय झा से मुलाकात के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि वह जेडीयू के साथ जल्द ही जुड़ेंगी. हालांकि अभी न तो पार्टी की ओर से इसपर कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही अक्षरा सिंह ने खुलकर इस मुद्दे पर ऐलान किया है. अब देखने वाली बात ये है कि पवन और अक्षरा की फिल्मी हॉट जोड़ी क्या 'राजनीतिक' गठबंधन में भी साथ देखने को मिलेगी?
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