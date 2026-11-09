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जेडीयू ज्वाइन करेंगी 'भोजपुरी क्वीन' अक्षरा सिंह? कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से की मुलाकात, चर्चा गरम

जन सुराज को बाय-बाय करेंगी अक्षरा? ( ETV Bharat )

पटना : भोजपुरी क्वीन और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की है. इसकी जानकारी खुद संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है. संजय झा के सोशल मीडिया में तस्वीर साझा करते ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा गरम हो गई है.

जन सुराज को बाय-बाय करेंगी अक्षरा?