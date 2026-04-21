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निजी कार्यक्रम में शामिल होने गढ़वा पहुंचीं अक्षरा सिंह, कहा- राजनीति से अभी दूर हूं

भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गढ़वा पहुंचीं.

Bhojpuri actress Akshara Singh arrived in Garhwa to attend private event
भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 10:45 PM IST

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गढ़वाः भोजपुरी इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेत्री सह गायिका अक्षरा सिंह निजी कार्यक्रम मे शिरकत करने मंगलवार को गढ़वा पहुंचीं. इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होने मीडिया के साथ बात की.

उन्होंने कहा कि राजनीति से फिलहाल अभी दूर हूं सिर्फ काम पर मेरा फोकस है. आपको मेरा यह काम पसंद नहीं है क्या, इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना मुझे पसंद है. ये बातें प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहीं.

वहीं उन्होंने अपनी अगली फिल्म के बारे में बताया और कहा कि मेरी एक अपकमिंग मूवी है जो एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, जिसके गाने भी काफी अच्छे हैं. उन्होंने इस दौरान कैमरा के सामने गीत की दो पंक्तिया भी गुनगुनाईं. वहीं उन्होंने कहा कि गढ़वा इससे पहले भी आई हूं यहां आकर मुझे अच्छा लगा है.

भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह (ETV Bharat)

भविष्य की योजनाओं के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बस इतना कहा कि अभी वर्तमान में ही रहने दीजिए, हमको यहां बहुत सारा प्यार मिलता है.

अक्षरा सिंह आज गढ़वा निजी कार्यक्रम मे शामिल होने पहुंची थीं. इस दौरान अक्षरा सिंह ने कई गानों पर डांस किया और गीत भी गायीं. इस मौके पर अक्षरा सिंह को देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी. इसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था.

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