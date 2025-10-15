चुनाव लड़ने के लिए स्कैनर जारी करेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, 1 रुपया मदद की अपील
काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ज्योति सिंह स्कैनर जारी करेंगी. उन्होंने जनता से 1 रुपए से मदद करने का आग्रह किया है.
Published : October 15, 2025 at 2:35 PM IST
रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है. इसी बीच भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति को लेकर कहा जा रहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. इसके लिए वह जल्द ही स्कैनर जारी करेंगी, ताकि काराकाट के लोग उन्हें चुनाव लड़ने में मदद करें. इस संबंध में एक वीडियो सामने आया है.
महिला विकास मंच की अध्यक्ष ने जारी किया वीडियो: इस मामले को लेकर खुद ज्योति सिंह सामने नहीं आई हैं, लेकिन महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीणा मानवी ने वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. इस वीडियो में वीणा मानवी ने ज्योति सिंह के समर्थन में कहा कि पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह के पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं. जिससे वह स्कैनर जारी करने जा रही हैं, ताकि वह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी किस्मत आजमा सकें.
विधानसभा चुनाव आते ही समर्थक हुए पीछे: वीणा मानवी ने आगे कहा कि पहले उन्हीं के समाज के लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने को लेकर हौसला दिया. वह पिछले सालभर से काराकाट, नबीनगर और डेहरी विधानसभा में लोगों के सुख-दुख में शामिल होती रही हैं. उन्हें लोगों का भरपूर प्यार भी मिला है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आते ही उनके समर्थक पीछे हो गए हैं. ऐसे में ज्योति सिंह अब लाचार हो गई हैं. ज्योति सिंह किसी भी कीमत पर काराकाट से चुनाव लड़ेंगी. बस लोगों का साथ चाहिए.
''ज्योति सिंह जल्द ही स्कैनर जारी करेंगी, ताकि काराकाट की जनता सिर्फ ₹1 ही आशीर्वाद के रूप में दे, ताकि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकें और विरोधियों को मात दे सकें. चुनाव लड़ने के लिए ज्योति को सहयोग करने की आवश्यकता है''. - वीणा मानवी, अध्यक्ष, महिला विकास मंच
इन दोनों चर्चा में ज्योति सिंह: ज्योति सिंह इन दिनों लगातार चर्चा में हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों पति पवन सिंह के आवास पर मिलने पहुंची ज्योति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था. जिसमें वो रो-रोकर पवन सिंह से मिलने की गुहार लगाती नजर आईं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पावर स्टार से मिलने नहीं दिया जा रहा और उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी.
''कराकाट के देवतुल्य जनता. मैं अजीब सी असमंजस में हूं. जानना चाहती हूं की क्या करूं. आप लोगों से पूछके कोई भी फैसला लिया है तो आज भी बिना पूछे आपसे कोई फैसला नहीं करूंगी. कल आप लोगों के बीच मैं आ रही हूं. एक सवाल मन में लेके मुझे उम्मीद है कि जवाब और सलाह दोनों ही मुझे बेटी और बहू मान कर देंगे. मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, वहां की जनता मेरे लिए हमेशा पूजनीय थी है और रहेगी''. -ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी
प्रशांत किशोर से मिली थी ज्योति सिंह: ज्योति सिंह हाल में ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से भी मिलने पहुंची थी. ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि वह जन सुराज पार्टी से काराकाट में ताल ठोकेंगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने सियासी दाव-पेंच के तहत पवन सिंह को अपना भाई बता डाला. उन्होंने कहा कि वह सामाजिक तौर पर सिर्फ ज्योति सिंह की मदद करना चाहते हैं. टिकट को लेकर उनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है और ना ही उन्होंने मांगा है.
