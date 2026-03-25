'ज्योति के साथ रहना अब संभव नहीं..' पत्नी से तलाक प्रकरण में कोर्ट में पेश हुए 'पावर स्टार' पवन सिंह
पत्नी ज्योति के साथ तलाक पर पवन सिंह अड़े हुए हैं. कोर्ट में पेश होकर उन्होंने कहा कि उसके साथ रहना संभव नहीं है. पढ़ें..
Published : March 25, 2026 at 9:00 PM IST
आरा: भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की बुधवार को 'मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता', पत्नी ज्योति सिंह के विवाद पर खुलकर सामने आए पवन सिंहपेशी हुई. पत्नी ज्योति सिंह के साथ वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में उनका बयान दर्ज हुआ. उन्होंने जज के सामने दोहराया कि वह तलाक चाहते हैं. हालांकि ज्योति कोर्ट में पेश नहीं हुईं. जिस वजह से उनका पक्ष सामने नहीं आ सका.
कोर्ट में पेश हुए पवन सिंह: तलाक प्रकरण को लेकर आज अदालत में 'रिकॉन्सिलिएशन' यानी सुलह प्रक्रिया निर्धारित थी. इसी सिलसिले में दोनों पक्षों को कोर्ट में पेश होना था लेकिन कोर्ट में पवन सिंह तो उपस्थित हुए लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह नहीं आईं.
ज्योति सिंह नहीं आईं: पवन और ज्योति को आज आमने-सामने बिठाकर आखिरी बयान दर्ज कराना था लेकिन ज्योति नहीं आईं. ज्योति सिंह की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में पेश होने में असमर्थता जाहिर की है.
क्या बोले अधिवक्ता?: सुमन सिंह ने बताया कि वन टाइम सैटलमेंट पर आज बातचीत होनी थी लेकिन ज्याति नहीं आईं, इसलिए कुछ तय नहीं पाया है. ज्योति बताएंगी कि कितना एलुमनी चाहती हैं, उसके बाद ही पवन सिंह अपनी बात रखेंगे, फिर जज इस पर आखिरी फैसला लेंगे.
"पवन सिंह जी की तरफ से बोला गया कि अब साथ रहना संभव नहीं है. डिसाइड हो. वो (ज्योति) आती हैं तो वन टाइम सैटलमेंट पर बातचीत होगी लेकिन वो नहीं आईं. इसलिए आज कुछ बात नहीं हो पाई."- सुमन सिंह, वकील
कोर्ट में फैंस की भीड़, सुरक्षा पुख्ता: पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की कोर्ट में उपस्थिति की सूचना मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क दिखा. पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न बने. इस दौरान पवन सिंह के कोर्ट पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके प्रशंसकों की भीड़ कोर्ट परिसर के बाहर जुट गई. फिलहाल, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चलेगी.
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