क्या राजनीति को बाय-बाय बोलेंगे खेसारी लाल यादव? मीडिया के सामने किया बड़ा ऐलान
विधानसभा चुनाव में हार के बाद खेसारी लाल यादव ने राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दिए. उन्होंने कहा राजनीति ईमानदार लोगों के लिए नहीं.
Published : January 10, 2026 at 6:15 PM IST
पटना: भोजपुरी एक्टर सह आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट से मिली शिकस्त के बाद बड़ा बयान देते हुए राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं. बिहार विधानसभा में आरजेडी के हार के कारण पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सभी को हार का कारण पता है. हार का कारण पूरे बिहार को पता है. साथ ही जन्मदिन पर नशे में पवन सिंह द्वारा एक लड़की के साथ केक काटने को लेकर खेसारी ने बीजेपी से सवाल पूछा है.
पवन सिंह पर खेसारी का तंज: पवन सिंह के अपने जन्मदिन पर नशे में एक लड़की के साथ केक काटने पर खेसारी ने कहा, कि ये उनका जीने का तरीका है. आप देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? नहीं करते न. उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठी है. तो ये उनका विषय है, वो उनकी जिन्दगी है, उनकी पार्टी है. उसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है. वो अपने हिसाब से जीते हैं. उनका अपना जीने का तरीका है. मैं अपने हिसाब से जीता हूं. मुझे पता है कौन क्या है?
पटना, बिहार: भोजपुरी एक्टर सह पूर्व प्रत्याशी राजद खेसारीलाल यादव ने आरजेडी के हार के कारण पर कहा, " मुझे नहीं लगता कि आपको हार का कारण नहीं पता होगा, हार का कारण पूरे बिहार को पता हैं और ये चुनावी चीजें हैं। मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार के रूप में ही सही हूं, हम लोगों के लिए… pic.twitter.com/f809gCDbXt— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 10, 2026
'मेरे लिए राजनीति ठीक नहीं'- खेसारी: खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार के रूप में ही सही हूं. हम लोगों के लिए राजनीति सही नहीं है. इसके पीछे का कारण है कि यहां सच बोलने में समस्या है, यहां जो सच बोलेगा मुझे नहीं लगता कि राजनीति में बहुत आगे तक जाएगा. अगर आपको झूठे वादे करना आता हो, तो आप राजनीति में आओ, आपको अगर दुनिया को बेवकूफ बनाना है, तो आप राजनीति में आओ.
पटना, बिहार: भोजपुरी एक्टर सह पूर्व प्रत्याशी राजद खेसारीलाल यादव ने बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव के बयान 'खेसारी लाल भाजपा के लायक नहीं हैं' पर कहा, " ... मैं बीजेपी के लायक नहीं हूं या हूं, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते और उनको पता भी नहीं होगा कि कितने ऑफर खेसारी लाल यादव को बीजेपी… pic.twitter.com/VKAp721J3Z— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 10, 2026
"हार का कारण तो देखिए बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए. बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता. इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार नहीं हो सकती, बल्कि मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं न कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी. बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनके जीवन में उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन बेहतर सोच सकता है. उनको अगर यही सही लगता है तो यही सही."- खेसारी लाल यादव, भोजपुरी अभिनेता
पटना, बिहार: भोजपुरी एक्टर सह पूर्व प्रत्याशी राजद खेसारीलाल यादव ने पवन सिंह के अपने जन्मदिन पर नशे में एक लड़की के साथ केक काटने पर कहा, " ये उनका जीने का तरीका है। आप देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं?...नहीं करते न। उसके बावज़ूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठी है। तो ये… pic.twitter.com/CtJKinXo6c— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 10, 2026
दिनेश लाल यादव को खेसारी का जवाब: खेसारी लाल यादव ने बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव के बयान 'खेसारी लाल भाजपा के लायक नहीं हैं' पर कहा कि मैं बीजेपी के लायक नहीं हूं या हूं, ये वो (दिनेश लाल यादव) डिसाइड नहीं कर सकते हैं. उनको पता भी नहीं होगा कि कितने ऑफर खेसारी लाल यादव को बीजेपी से आया होगा. क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं.
"उनसे (दिनेश लाल यादव) पूछकर तो कुछ होता नहीं है. सच बोलने वाले कभी भी नेता नगरी में सफल नहीं हो सकते, जो झूठ बोलता है, जिनको झूठे वादे करना होता है, जो झूठे वादों के साथ जीवन को चलाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए सही है."- खेसारी लाल यादव, भोजपुरी अभिनेता
पटना, बिहार: भोजपुरी एक्टर सह पूर्व प्रत्याशी राजद खेसारीलाल यादव ने लालू यादव परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब्स केस में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय करने पर कहा, " बिल्कुल लड़ना चाहिए, मुझे लगता है ना कि जिस उम्र से वो गुजर रहे हैं, उस उम्र में ऐसी चीजें उनके साथ नहीं… pic.twitter.com/BqAmKI0Ad7— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 10, 2026
लालू पर आरोप तय होने पर क्या बोले खेसारी?: खेसारी लाल यादव ने लालू यादव परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय करने पर कहा कि बिल्कुल लड़ना चाहिए, मुझे लगता है ना कि जिस उम्र से वो गुजर रहे हैं, उस उम्र में ऐसी चीजें उनके साथ नहीं होनी चाहिए. जहां तक बात है कि उन्होंने बिहार को क्या दिया है, तो आप जाकर गांव में पूछिए कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को दिया क्या है?
पटना, बिहार: भोजपुरी एक्टर सह पूर्व प्रत्याशी राजद खेसारीलाल यादव ने कहा, " सच पूछिए ना तो यदि आपके पास पावर है, तो आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। हर वैध चीज भी अवैध हो जाती है यदि आपके पास सरकार नहीं है तो।" pic.twitter.com/Hr5D1e8FFU— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 10, 2026
"सच पूछिए ना तो यदि आपके पास पावर है, तो आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं. हर वैध चीज भी अवैध हो जाती है यदि आपके पास सरकार नहीं है तो."- खेसारी लाल यादव, भोजपुरी अभिनेता
