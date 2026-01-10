ETV Bharat / state

क्या राजनीति को बाय-बाय बोलेंगे खेसारी लाल यादव? मीडिया के सामने किया बड़ा ऐलान

पटना: भोजपुरी एक्टर सह आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट से मिली शिकस्त के बाद बड़ा बयान देते हुए राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं. बिहार विधानसभा में आरजेडी के हार के कारण पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सभी को हार का कारण पता है. हार का कारण पूरे बिहार को पता है. साथ ही जन्मदिन पर नशे में पवन सिंह द्वारा एक लड़की के साथ केक काटने को लेकर खेसारी ने बीजेपी से सवाल पूछा है.

पवन सिंह पर खेसारी का तंज: पवन सिंह के अपने जन्मदिन पर नशे में एक लड़की के साथ केक काटने पर खेसारी ने कहा, कि ये उनका जीने का तरीका है. आप देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? नहीं करते न. उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठी है. तो ये उनका विषय है, वो उनकी जिन्दगी है, उनकी पार्टी है. उसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है. वो अपने हिसाब से जीते हैं. उनका अपना जीने का तरीका है. मैं अपने हिसाब से जीता हूं. मुझे पता है कौन क्या है?

'मेरे लिए राजनीति ठीक नहीं'- खेसारी: खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार के रूप में ही सही हूं. हम लोगों के लिए राजनीति सही नहीं है. इसके पीछे का कारण है कि यहां सच बोलने में समस्या है, यहां जो सच बोलेगा मुझे नहीं लगता कि राजनीति में बहुत आगे तक जाएगा. अगर आपको झूठे वादे करना आता हो, तो आप राजनीति में आओ, आपको अगर दुनिया को बेवकूफ बनाना है, तो आप राजनीति में आओ.

"हार का कारण तो देखिए बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए. बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता. इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार नहीं हो सकती, बल्कि मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं न कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी. बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनके जीवन में उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन बेहतर सोच सकता है. उनको अगर यही सही लगता है तो यही सही."- खेसारी लाल यादव, भोजपुरी अभिनेता