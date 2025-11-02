ETV Bharat / state

सांसद रवि किशन को मिला ‘दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड’, लापता लेडीज के लिए मिला था फिल्मफेयर पुरस्कार

गोरखपुर से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. जौनपुर जिले के केराकत गांव के रहने वाले रवि किशन गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुन गए हैं. रवि किशन भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में भी लगातार सक्रिय हैं. रवि किशन इस वक्त काफी चर्चा में भी हैं, क्योंकि अभी तीन दिन पहले उन्हें बिहार के रहने वाले युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी.

गोरखपुर : अभिनेता से नेता बने सांसद रवि किशन शुक्ला को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. उन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड से नवाजा गया है. इससे पहले उन्हें फिल्म लापता लेडीज में बेहतर अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड की जानकारी मिलते ही रवि किशन के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई. उनके प्रशंसक बधाई देने उनके आवास पहुंचे, लेकिन सांसद से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वे अभी बिहार चुनाव में व्यस्त हैं.

रवि किशन ने पिछले 33 वर्षों के लंबे संघर्ष के दौरान कई भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया. साथ ही वो साउथ की फिल्मों में भी कई अच्छी भूमिका निभाए चुके हैं. रवि किशन को जब फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया था, तो उन्होंने कहा था कि यह मेरी 33 वर्ष की तपस्या का फल है, जिसे मैं अपने माता-पिता, समर्थकों और चाहने वालों को समर्पित करता हूं. बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सानिध्य में रहते हुए जनता के लिए जो कुछ भी हो सकेगा उसे पूरा करूंगा.

पीआरओ पवन दुबे ने कहा कि सांसद रवि किशन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिलने की जानकारी शनिवार की रात हुई. उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत तपस्या और मेहनत की है, मैं इसका साक्षात गवाह हूं. आज उन्हें जो कुछ भी सम्मान मिल रहा है वह उनकी मेहनत और लगनशीलता का फल है.

एक सामान्य परिवार में जन्मे रवि किशन ने 19 साल की उम्र में भोजपुरी सिनेमा का रुख किया. भोजपुरी फिल्मों में काम करने के साथ ही बॉलीवुड में भी भाग्य आजमाया. हिंदी फिल्म हेरा-फेरी 2 में उन्होंने एक तोतले विलेन की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. रवि किशन ने अब तक विभिन्न भाषाओं की लगभग 200 फिल्मों में काम किया है, जो भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता लिए एक रिकॉर्ड है.

