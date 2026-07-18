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बिहार के भोजपुर में बड़ा हादसा, जर्जर दीवार गिरने से दो चचेरे भाइयों पर की मौत

बिहार के आरा से एक दर्दनाक खबर सामने आई. यहां दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई. पढ़ें

BHOJPUR WALL COLLAPSE
बिहार के भोजपुर में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 4:22 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में एक जर्जर बाउंड्री वॉल गिरने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान शिवांश कुमार उर्फ कल्लू (3 वर्ष) और अंकित कुमार (ढाई साल) के रूप में हुई है. दोनों बच्चे वार्ड नंबर 6 के रहने वाले थे. यह हादसा बिहिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 में हुआ. इस घटना में उनके दादा भी घायल हो गए.

भोजपुर में जर्जर दीवार गिरने से हादसा: भोजपुर पुलिस के अनुसार, ''बिहिया के धोबिया मौहल्ला नगर परिषद के वार्ड संख्या छह में दोनों बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी पुरानी और कमजोर बाउंड्री वॉल अचानक गिर गई और वे मलबे में दब गए. पास ही मौजूद उनके दादा छोटक रजक भी दीवार गिरने से घायल हो गए.''

दीवार गिरने से दो मासूमों की मौत: मृतक के बड़े पापा राजू कुमार रजक ने बताया कि, ''जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को बचाने के लिए मलबा हटाया. शिवांश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अंकित को पास के अस्पताल ले जाया गया.''

दादा घायल, अस्पताल में भर्ती: डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद भी उसकी मौत हो गई. शिवांश चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था, जबकि अंकित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. घायल दादा का इलाज चल रहा है.

बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: घटना की सूचना मिलने के बाद बिहिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. अधिकारी जर्जर बाउंड्री वॉल के गिरने के कारणों की जांच कर रहे हैं. बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू: सीओ निलेश कुमार ने बताया कि ''भोजपुर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया है, जिन्होंने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.''

आक्रोशित लोगों ने शव के साथ हाईवे किया जाम: इधर हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बिहिया-जगदीशपुर स्टेट हाईवे-102 जाम कर मकान मालिक पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की.

बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम: वहीं, दो नाबालिग बच्चों की दुखद मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है. शोक संतप्त रिश्तेदार और स्थानीय लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए पीड़ितों के घर पर जमा हुए. कई स्थानीय नेताओं ने भी गांव का दौरा किया ताकि वे सहानुभूति व्यक्त कर सकें और इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों का साथ दे सकें.

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