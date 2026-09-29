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भोजपुर में आंगनबाड़ी, पटना में सेविका, साल में सिर्फ 15 दिन खुलता है ताला

भोजपुर के सुरौधा टापू पर आंगनबाड़ी केंद्र महीनों से बंद होने से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषाहार योजना पूरी तरह ठप है. रिपोर्ट-आलोक भारती

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 7:03 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर में कोईलवर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित सुरौधा टापू के नौनिहाल बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि टापू पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से बंद है. यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है.

पढ़ाई और पोषण पर पड़ा सीधा असर

एक तरफ सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर लगातार जोर दे रही है तो दूसरी ओर यह आंगनबाड़ी हाथी का दांत हो गया है. ग्रामीणों के अनुसार केंद्र कभी-कभार ही खुलता है. सुरौधा निवासी सुरेश का दावा है कि, आंगनबाड़ी केंद्र साल में महज करीब 15 दिन ही खुलता है.

anganwadi center surodha tapu bhojpur
कोईलवर नगर पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

"केंद्र के नियमित नहीं खुलने का सीधा असर यहां रहने वाले दर्जनों छोटे बच्चों की पढ़ाई, पोषण और आंगनबाड़ी से मिलने वाली अन्य सुविधाओं पर पड़ रहा है. इसकी वजह से टापू पर रहने वाले बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में लटक गया है." -सुरेश, सुरौधा निवासी

दूसरे जगह भेजना मुश्किल

सुरौधा टापू की भौगोलिक स्थिति इसे दूसरे इलाकों से अलग बनाती है. यह टापू चारों ओर से सोन नदी के पानी से घिरा है, जिससे बरसात के दिनों में आवागमन की समस्या और गंभीर हो जाती है. स्थानीय लोगों के अनुसार टापू से बिहटा-परेव की ओर जाने के लिए बच्चों और अभिभावकों को नदी पार करनी पड़ती है. ऐसे में छोटे बच्चों को रोजाना दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेजना बेहद जोखिम भरा होता है.

घर के पास प्रारंभिक शिक्षा इकलौता जरिया

यही वजह है कि टापू पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र यहां के बच्चों के लिए सिर्फ एक सरकारी केंद्र नहीं, बल्कि घर के आसपास प्रारंभिक शिक्षा और पोषण पाने का प्रमुख जरिया है. लेकिन केंद्र के बंद रहने से बच्चों के सामने पढ़ाई के लिए कोई सहज स्थानीय विकल्प नहीं बचता. ग्रामीणों के मुताबिक सुरौधा टापू पर करीब 120 घर हैं और यहां बहुत बड़ी संख्या में छोटे बच्चे रहते हैं.

नहीं मिल रहा पोषाहार

इनमें से कई बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं पर ही पूरी तरह निर्भर हैं. केंद्र के नियमित नहीं खुलने से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ-साथ पोषाहार जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में स्थिति और कठिन हो जाती है. चारों ओर पानी रहने के कारण बच्चों की आवाजाही बहुत ही सीमित होकर रह जाती है.

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कोईलवर नगर पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

सेविका की मनमानी

सुरौधा निवासी सुरेश ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता है. सेविका बिहटा और पटना में मकान बनाई हुई हैं, जिस कारण वह यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आती हैं. अगर यह केंद्र नियमित रूप से खुले तो बच्चों को पढ़ाई के साथ सरकार से मिलने वाले पोषाहार का भी पूरा लाभ मिल सकेगा.

महीनों से नहीं खुला ताला

सुरौधा निवासी लीलावती देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र महीनों से बंद पड़ा है. उनका कहना है कि जब केंद्र नहीं खुलने का कारण पूछा जाता है तो संबंधित लोग झगड़ा करने लगते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. कोई अधिकारी भी यहां आकर केंद्र के बारे में जानकारी नहीं लेता जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है.

चैत्र-वैशाख से ही केंद्र नहीं खुला

एक अन्य ग्रामीण महिला ननकी देवी ने बताया कि चैत्र-वैशाख से ही आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से नहीं खुला है. उनके अनुसार सेविका पूरी तरह अपनी मर्जी के अनुसार ही केंद्र खोलती हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ-साथ अभिभावकों में भी भारी नाराजगी और आक्रोश है. ग्रामीण लगातार इस व्यवस्था में सुधार करने और केंद्र का ताला खुलवाने की मांग कर रहे हैं.

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कोईलवर नगर पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

निगरानी के अभाव पर उठ रहे सवाल

ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि केंद्र लंबे समय तक बंद रहता है तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचती? आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी और सेविका-सहायिका की उपस्थिति की व्यवस्था होने के बावजूद टापू के केंद्र की स्थिति पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सुरौधा टापू की भौगोलिक परिस्थितियां सामान्य इलाकों से अलग हैं.

प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत

यहां बच्चों को दूसरे स्थान पर भेजना आसान नहीं है. ऐसे में प्रशासन और विभाग को इस केंद्र की नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए. ग्रामीणों का कहना है कि यदि आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय पर नियमित रूप से खुले और सेविका-सहायिका की उपस्थिति सुनिश्चित हो तो टापू के बच्चों को घर के पास ही प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और आंगनबाड़ी की अन्य सभी जरूरी सुविधाएं मिल सकती हैं.

ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग

इससे अभिभावकों को भी छोटे बच्चों को नदी पार कर दूसरी जगह भेजने की मजबूरी से राहत मिलेगी. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से केंद्र की जांच कराने, नियमित निगरानी सुनिश्चित करने, सेविका-सहायिका की उपस्थिति की जांच करने और बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा एवं पोषण की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है. इस मामले में अब त्वरित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है.

अधिकारी ने क्या कहा?

जब इस संबंध में जिले के आईसीडीएस की डीपीओ तरनी कुमारी से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा यह पूरा मामला अब हमारे संज्ञान में आया है. हम जल्द ही संबंधित सीडीपीओ से बोलकर इस पूरे मामले को गंभीरता से दिखा लेते हैं. विभागीय अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद अब ग्रामीणों को केंद्र के नियमित रूप से खुलने की आस जगी है.

"इस केंद्र को लेकर जानकारी नहीं थी. आपके द्वारा जानकारी मिली है. इसे गंभीरता से लेते हुए जांच की जाएगी. आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नियमित किया जाएगा." -तरनी कुमारी, डीपीओ

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