बिहार में दर्दनाक हादसा, दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत
भोजपुर में दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई. सभी रोहतास से अपने घर लौट रहे थे. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 26, 2026 at 2:02 PM IST
आरा: बिहार के भोजपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई. जिले के पीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहिया-बिहटा स्टेट हाईवे पर धोबी घटवा के पास रविवार की सुबह ये भीषण सड़क हादसा हुआ है.
कौन थे तीनों युवक?: सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. मृतकों की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तिंदुनी गांव निवासी ललन सिंह के पुत्र प्रदीप कुमार, बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा गांव निवासी बादल मुसहर के बेटे गोलू कुमार और धरहरा गांव के ही एक अन्य युवक शामिल हैं.
रोहतास से अपने घर लौट रहे थे सभी: बताया जाता है कि गोलू कुमार अपने एक साथी के साथ बाइक से रोहतास जिले के काराकाट से अपने गांव लौट रहे थे. वहीं, दूसरी बाइक पर सवार प्रदीप कुमार अपने गांव से पीरो स्थित एक रिश्तेदार के घर खिड़की-दरवाजे की मापी के सिलसिले में जा रहे थे. इसी दौरान धोबी घटवा के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.
तीनों ने मौके पर ही तोड़ा दम: ये हादसा इतना भीषण था कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए आरा भेज दिया है और जांच में जुट गई है.
"बाइक दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए आरा भेजा गया है. आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- दीपक कुमार शाह, थानाध्यक्ष, पीरो थाना
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