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बिहार में दर्दनाक हादसा, दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत

आरा: बिहार के भोजपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई. जिले के पीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहिया-बिहटा स्टेट हाईवे पर धोबी घटवा के पास रविवार की सुबह ये भीषण सड़क हादसा हुआ है.

कौन थे तीनों युवक?: सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. मृतकों की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तिंदुनी गांव निवासी ललन सिंह के पुत्र प्रदीप कुमार, बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा गांव निवासी बादल मुसहर के बेटे गोलू कुमार और धरहरा गांव के ही एक अन्य युवक शामिल हैं.

रोहतास से अपने घर लौट रहे थे सभी: बताया जाता है कि गोलू कुमार अपने एक साथी के साथ बाइक से रोहतास जिले के काराकाट से अपने गांव लौट रहे थे. वहीं, दूसरी बाइक पर सवार प्रदीप कुमार अपने गांव से पीरो स्थित एक रिश्तेदार के घर खिड़की-दरवाजे की मापी के सिलसिले में जा रहे थे. इसी दौरान धोबी घटवा के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.