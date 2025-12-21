ETV Bharat / state

एक भाई लेफ्टिनेंट, दूसरा NDA की राह पर, छोटे की सफलता से बड़े को मिली प्रेरणा

भोजपुर के रवनीत कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर सफलता हासिल की है. जबकि बड़े भाई एनडीए की तैयारी कर रहे हैं. पढ़ें खबर-

Ravneet Kumar becomes Lieutenant
लेफ्टिनेंट रवनीत कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 21, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के कोईलवर नगर पंचायत के वार्ड 1 कटकैरा निवासी रवनीत कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है. उनकी इस उपलब्धि पर गांव और आसपास के इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है.

मेहनत और लगन की मिसाल: सफलता रातोंरात नहीं मिलती, लेकिन दृढ़ संकल्प हो तो एक दिन जरूर मिलती है. कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है कोईलवर के रवनीत कुमार ने. वे अब लेफ्टिनेंट रवनीत कुमार के रूप में भारतीय सेना में अधिकारी बन गए हैं.

भोजपुर के रवनीत कुमार (ETV Bharat)

कहां से मिली प्रेरणा: रवनीत मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर में प्रधान सहायक जगन्नाथ सिंह और किरण देवी के पुत्र हैं. तीन भाइयों में मंझले रवनीत बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं. रवनीत ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोईलवर से ही हुई, इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को सैनिक स्कूल में जाते देख अपने पिता से कहा कि उन्हें भी सैनिक स्कूल में जाना है. जहां उनके पिता ने उनका एडमिशन कराया और उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की.

Ravneet Kumar becomes Lieutenant
बड़ा NDA की तौयारी कर रहे हैं (ETV Bharat)

TES-46 के जरिए मिली सफलता: रवनीत ने बताया कि उन्होंने इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES-46) के तहत यह मुकाम हासिल किया. यह स्कीम बारहवीं विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए है, जिसमें इंजीनियरिंग डिग्री को सैन्य प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाता है. सफल उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन मिलता है.

Ravneet Kumar becomes Lieutenant
लेफ्टिनेंट बनकर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया (ETV Bharat)

कठिन प्रशिक्षण और सफलता: साल 2022 में रवनीत ने अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) गया जॉइन किया. वहां एक साल के प्रशिक्षण के बाद उन्हें मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (MCEME) सिकंदराबाद भेजा गया। तीन साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 13 दिसंबर 2025 को देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) से वे लेफ्टिनेंट बनकर पास आउट हुए.

Ravneet Kumar becomes Lieutenant
एक भाई लेफ्टिनेंट, दूसरा NDA की राह पर (ETV Bharat)

आगे देशसेवा के लिए तौयार रवनीत: लेफ्टिनेंट रवनीत ने बताया कि पासिंग आउट के बाद वे फिर से एक साल तक MCEME में प्रशिक्षण लेंगे. इसके बाद वे पूरी तरह भारतीय सेना को अपनी सेवाएं समर्पित करेंगे.

Ravneet Kumar becomes Lieutenant
छोटे की सफलता से बड़े को मिली प्रेरणा (ETV Bharat)

"बड़े भाई को सैनिक स्कूल जाते देख मैंने भी पिता से कहा मुझे भी जाना है. बचपन की प्रेरणा और सैनिक स्कूल की वजह से यहां तक पहुंचा हूं. मेरा बड़ा भाई मेरी प्रेरणा रहे. TES-46 के तहत यह मुकाम हासिल किया है. अब पूरी तरह भारतीय सेना को अपनी सेवाएं समर्पित करूंगा."-रवनीत, लेफ्टिनेंट

घर वापसी पर उत्साह और बधाइयां: रवनीत के पिता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि बेटे के लेफ्टिनेंट बनकर घर लौटने पर कोईलवर में जश्न का माहौल है. स्थानीय लोग उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं. रवनीत के बड़े भाई एनडीए की तैयारी कर रहे हैं. जगन्नाथ सिंह ने आगे बताया कि उन्हें अपने तीनों बेटों से पूरी उम्मीद है. फिलहाल एक बेटे ने पहले सफलता हासिल कर ली है.

Ravneet Kumar becomes Lieutenant
रवनीत कुमार के घर खुशी का माहौल (ETV Bharat)
"बेटे के लेफ्टिनेंट बनकर घर लौटने पर जश्न का माहौल है. तीनों बेटों से पूरी उम्मीद है. एक बेटे ने पहले सफलता हासिल कर ली. अभी बड़ा बेटा भी NDA तैयारी में जुटा है."- जगन्नाथ सिंह, पिता


ये भी पढ़ें-

आत्मघाती ड्रोन से आगे बढ़ा कदम, दुश्मन को तबाह करेगा और...

बिहार के लाल का कमाल: 11वीं के छात्र ने बना दी 'इशारों पर नाचने वाली कार', दिल्ली तक हो रही सराहना

TAGGED:

ARA NEWS
BHOJPUR RAVNEET KUMAR
INDIAN ARMY
लेफ्टिनेंट रवनीत कुमार
RAVNEET KUMAR BECOMES LIEUTENANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.