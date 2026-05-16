पति ने रील्स देखने से किया मना तो गर्भवती महिला ने कर ली आत्महत्या
मोबाइल पर रील्स देखने को लेकर हुए विवाद में पत्नी ने आत्मघाती कदम उठाया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पढ़ें खबर
Published : May 16, 2026 at 5:20 PM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर में टाउन थाना क्षेत्र के बिंद टोली मोहल्ले में पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया. यहां शुक्रवार रात मोबाइल पर रील्स देखने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. जिसके बाद गुस्से में आकर गर्भवती पत्नी ने खौफनाक कदम उठाया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मायके आई थी मृतका: इस घटना के बाद से मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया है. मृतका की पहचान मनेर के महिनावां निवासी 24 वर्षीय पार्वती देवी के रूप में हुई है. वह पति गोविंद महतो के साथ राजकोट में रहती थी और आठ दिन पहले मायके आई थी.
शादी में आया था परिवार: मिली जानकारी के अनुसार परिवार राजकोट की लोहा कंपनी में मजदूरी करता था. सभी 30 अप्रैल को भांजी की शादी में शामिल होने गांव पहुंचे थे. शादी के बाद पत्नी की इच्छा पर पति बच्चों के साथ ससुराल में ही ठहरा हुआ था.
विवाद और जहर सेवन: मृतका के पति गोविंद महतो ने बताया कि शुक्रवार सुबह पार्वती ने रील्स देखने के लिए मोबाइल मांगा, पर उसने मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. गोविंद महतो के अनुसार विवाद बढ़ने पर वह घर से बाहर निकल गया. कुछ देर बाद ससुराल वालों ने फोन पर उसे घटना सूचना दी.
"विवाद बढ़ने पर मैं बाहर गया, फिर ससुराल वालों ने फोन पर घटना के बारे में बताया. मैं तुरंत घर पहुंचा और इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया, लेकिन उसकी मौत हो गई." - गोविंद महतो, पति
भाई का मारपीट का आरोप: मृतका के छोटे भाई धनु कुमार ने पति गोविंद महतो पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है. धनु कुमार ने बताया कि सुबह से ही मोबाइल को लेकर दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट हुई थी. परिवार के लोगों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता ही गया.
पुलिस की छानबीन शुरू: इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.अस्पताल से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है.वही इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन में जुटी हुई है. हालांकि पुलिस ने बताया कि मामले में कोई आवेदन नहीं मिला है.
"मृतका के ससुराल या मायका पक्ष के द्वारा अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है. ना ही कोई कार्रवाई की बात कही गई है.''- देवराज, टाउन थानाध्यक्ष
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