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पति ने रील्स देखने से किया मना तो गर्भवती महिला ने कर ली आत्महत्या

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में टाउन थाना क्षेत्र के बिंद टोली मोहल्ले में पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया. यहां शुक्रवार रात मोबाइल पर रील्स देखने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. जिसके बाद गुस्से में आकर गर्भवती पत्नी ने खौफनाक कदम उठाया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मायके आई थी मृतका: इस घटना के बाद से मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया है. मृतका की पहचान मनेर के महिनावां निवासी 24 वर्षीय पार्वती देवी के रूप में हुई है. वह पति गोविंद महतो के साथ राजकोट में रहती थी और आठ दिन पहले मायके आई थी.

शादी में आया था परिवार: मिली जानकारी के अनुसार परिवार राजकोट की लोहा कंपनी में मजदूरी करता था. सभी 30 अप्रैल को भांजी की शादी में शामिल होने गांव पहुंचे थे. शादी के बाद पत्नी की इच्छा पर पति बच्चों के साथ ससुराल में ही ठहरा हुआ था.

विवाद और जहर सेवन: मृतका के पति गोविंद महतो ने बताया कि शुक्रवार सुबह पार्वती ने रील्स देखने के लिए मोबाइल मांगा, पर उसने मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. गोविंद महतो के अनुसार विवाद बढ़ने पर वह घर से बाहर निकल गया. कुछ देर बाद ससुराल वालों ने फोन पर उसे घटना सूचना दी.

"विवाद बढ़ने पर मैं बाहर गया, फिर ससुराल वालों ने फोन पर घटना के बारे में बताया. मैं तुरंत घर पहुंचा और इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया, लेकिन उसकी मौत हो गई." - गोविंद महतो, पति