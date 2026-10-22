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हाथों में हथकड़ी और बीच सड़क पर अपराधियों की परेड.. ये हुई न 'सम्राट पुलिस' वाली कार्रवाई

भोजपुर : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अक्सर कहते नजर आते हैं कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसका नजारा भोजपुर में देखने को मिला. जब बीच सड़क पर पुलिस ने गुंडा परेड निकाला.

दरअसल, बीते 15 अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे कनकपुरी मोहल्ले में पूर्व कस्टम अधिकारी और क्षत्रिय कल्याण संघ के अध्यक्ष रामकुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए घर से निकल रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें जैन कॉलेज के पूर्वी गेट के समीप निशाना बनाया. इस चर्चित हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित करवाई करते हुए अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गुंडा परेड कराए गए आरोपितों में नगर थाना क्षेत्र के बड़की सिंगही गांव निवासी चंदन सिंह, बिंद टोली निवासी अभिषेक यादव और नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा हाउसिंग कॉलोनी निवासी टीपू कुमार शामिल हैं. तीनों को न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस पैदल लेकर पहुंची. इस दौरान पूरे रास्ते पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बनी रही.

सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की. लोगों का कहना था कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और उनका मनोबल कमजोर होगा. इसी तरह की कार्रवाई हम 'सम्राट पुलिस' से चाहते हैं.

पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस टीम तीनों आरोपितों को नवादा थाना से लेकर करमन टोला, मठिया मोड़, महावीर टोला और रमना रोड होते हुए न्यायालय पहुंची. इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ लगी रही.

बहुचर्चित पूर्व कस्टम अधिकारी सह क्षत्रिय कल्याण संघ के अध्यक्ष रामकुमार सिंह हत्याकांड में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन आरोपितों की गुंडा परेड कराई. नवादा थाना पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपित चंदन सिंह समेत अभिषेक यादव और टीपू कुमार को न्यायालय भेजने से पहले थाना परिसर से पैदल परेड कराते हुए कोर्ट तक पहुंचाया.

भोजपुर पुलिस ने इस मामले में अभी तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी चंदन सिंह, कथित पत्रकार मनोज कुमार सिंह उर्फ लक्की, अभिषेक कुमार और टीपू शामिल हैं. पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे 14 कट्ठा जमीन का विवाद प्रमुख कारण बताया जाता है.

''मामले की जांच में जमीन की रजिस्ट्री, म्यूटेशन और आरोपियों की भूमिका से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं. राम कुमार सिंह की हत्या की साजिश करीब 15 से 20 दिन पहले रची गई थी. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने, शूटर की भूमिका तय करने और घटना के बाद फरार होने की योजना बनाई थी. पुलिस इस मामले में जमीन विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.''- अवधेश दीक्षित, एसपी, भोजपुर

कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया मुख्य आरोपी चंदन

पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी चंदन सिंह और अभिषेक कुमार को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया. वहीं टीपू को भोजपुर के टाउन थाना क्षेत्र से पकड़ा गया. मनोज कुमार सिंह उर्फ लक्की को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में उनकी भूमिका की जांच तेज कर दी है.

'अलग-अलग लोगों के नाम रजिस्ट्री'

पुलिस के अनुसार विवादित 14 कट्ठा जमीन भोजपुर जिले के सिंघही में स्थित है. भोजपुर एसपी ने बताया कि वर्ष 2006 से यह जमीन राम कुमार सिंह के बेटे के नाम पर थी. वर्ष 2020 में इसकी घेराबंदी भी कराई गई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि वर्ष 2025 में दूसरे पक्ष ने जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ली. इसके आधार पर अलग-अलग लोगों के नाम रजिस्ट्री कराए जाने और जमीन का म्यूटेशन कराए जाने की बात सामने आई है.

पत्नियों के खातों में रुपये ट्रांसफर किए

एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि वारदात से तीन-चार दिन पहले आरोपियों ने अपने बैंक खातों में मौजूद रकम निकालकर पत्नियों के खातों में ट्रांसफर कर दी थी. उनकी पत्नियों को भी दूसरी जगह भेज दिया गया था. घटना के बाद आरोपी भोजपुर से निकलकर पहले सिलीगुड़ी गए, फिर गैंगटोक पहुंचे और वहां से कोलकाता चले गए.

''आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की. उन्होंने नए सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे तथा नया बैंक खाता भी खुलवाया था. कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के समय भी चंदन सिंह अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था. हमारे पास प्राप्त साक्ष्य है जिससे हम इसपर चाजर्शीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाये. इसके साथ ही बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी.''- अवधेश दीक्षित, एसपी, भोजपुर

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