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सिर में सटाकर बदमाशों ने मारी गोली, युवक की मौके पर ही मौत, ग्रामीणों में गुस्सा

भोजपुर में युवक की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

हत्या की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा. ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया. आक्रोशित लोगों ने एसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग करते हुए शव को मौके से उठने नहीं दिया.

मृतक की पहचान धोबहा थाना क्षेत्र के हेमतपुर गांव निवासी मुन्ना सिंह के 20 वर्षीय पुत्र सोनू सिंह के रूप में हुई है. बताया जाता है कि सोनू बाहर रहकर एक निजी कंपनी में काम करता था.

बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक के सिर में बेहद करीब से गोली मारी. गोली लगने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए.

घटना की सूचना मिलते ही साइबर डीएसपी सह प्रभारी सदर एसडीपीओ-1 रौशन कुमार और धोबहा थानाध्यक्ष वर्षा रानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और घटनास्थल का जायजा लिया.

"धोबहा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना स्थल का मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया. FSL की टीम ने घटना की जांच की. इस मामले में मृत युवक का शव पोस्ट्मार्टम के लिए भेजा गया है. इस मामले में FIR दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है."- रौशन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर 01

हत्या की वजह तलाश रही पुलिस

साइबर डीएसपी सह प्रभारी सदर एसडीपीओ-1 रौशन कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से फिलहाल हत्या के कारण के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

बदमाशों की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस हत्या के पीछे की वजह और वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान के लिए सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है. पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

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