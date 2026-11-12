हथियारबंद बदमाशों ने दो युवकों को मारी गोली, हवलदार पुत्र की मौत
भोजपुर में अपराधियों ने दो युवकों को गोलियों से भून दिया. मामूली गाली गलौच का विवाद खूनी जंग में बदल गया. रिपोर्ट-आलोक भारती
Published : November 12, 2026 at 8:31 PM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर में गुरुवार की शाम हथियारबंद अपराधियों ने दो युवकों को गोली मार दी. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है. मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी हवलदार हरेंद्र सिंह के 26 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार के रूप में हुई है. मामला गजराजगंज ओपी क्षेत्र के बामपाली बांध का है.
भोजपुर में दो युवकों को मारी गोली
जख्मी युवक की पहचान दधोबहा थाना क्षेत्र के देवड़ी गांव निवासी रामावतार सिंह के 22 वर्षीय पुत्र युवराज सिंह के रूप में हुई है. दोनों आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम दोनों युवक बामपाली बांध के पास थे. इसी दौरान बाइक सवार चार हथियारबंद अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.
एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी
गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा शहर के निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही ऋतिक कुमार ने रास्ते में दम तोड़ दिया. वहीं युवराज सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाजरत हैं. अपराधियों ने ऋतिक को चार गोलियां मारी थीं, इनमें दो गोलियां उसके सिर के पिछले हिस्से और दो पीठ में लगी थीं.
पीठ और सिर में लगी गोली
जख्मी युवक युवराज को दो गोलियां लगी हैं. एक गोली उसकी पीठ और दूसरी कमर के निचले हिस्से में लगी है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस, डीआईयू और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए.
'गाली गलौज को लेकर मारी गोली'
जख्मी के पिता राम अवतार सिंह ने बताया कि रिलेशन के लड़के के साथ ही फोन पर गाली गलौज हुआ था उसी को लेकर गोली मारी गई है. गजराजगंज थाना के एसआई प्रकाश कुमार ने बताया कि ''दो लोगों को गोली लगी है. एक की मौत हो गई एक इलाजरत है. पुलिस छानबीन कर रही है. पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है.''
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