'14 कट्ठा जमीन के लिए मेरे पति को मार डाला..' मृतक की पत्नी का आरोप- 'SHO और CO भी शामिल'
भोजपुर में रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है. जमीन विवाद में SHO और CO पर भी आरोप. रिपोर्ट-आलोक
Published : October 15, 2026 at 3:01 PM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर में इनकम टैक्स के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर पर गोलियों की बौछार कर दी गई. हमले में उनकी मौत हो गई. मृतक की पत्नी सुशीला देवी ने वारदात की असल वजह जमीन विवाद को बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि बलबतरा के पास14 कट्ठा जमीन के लिए पहले से विवाद चल रहा था जिसको लेकर उनके पति की गोली मारकर हत्या की गई.
'थाना प्रभारी और सीओ की मिलीभगत'
इस मामले में मृतक रामकुमार की पत्नी ने आरोप लगाया कि मुफस्सिल थाना प्रभारी और सीओ की मिलीभगत से जमीन से जुड़े इस मामले में काम करवाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी उनके पति को दी जा रही थी और आज तो गोली मारकर उनकी हत्या ही कर दी गई.
''मेरे पति पटना से कस्टम असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायर हुए थे. मुफस्सिल थाना प्रभारी और सीओ की मिलीभगत से जमीन से जुड़े इस मामले में काम करवाया गया है. पहले भी बार-बार उन लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही थी. इसके बाद आज मेरे पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई.''- सुशीला देवी, मृतक रामकुमार की पत्नी
रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर की गोली मारकर हत्या
वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रामकुमार हमेशा की तरह अपने मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे. इसी बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया. 7 गोली उनके सीने में मारी गई. लहुलुहान होकर वह गिर पड़े. अस्पताल ले जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई.
जमीन विवाद में हुई वारदात
भोजपुर में हुई दिनदहाड़े हुई भोजपुर की वारदात ने पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. अगर पुलिस वाले ही जमीन विवाद को सुलझाने की जगह उलझाते रहेंगे तो फिर आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा. एक रिटायर्ड अस्सिटेंट कमिश्नर के साथ ऐसा सलूक गंभीर सवाल खड़े करता है.
हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन
अस्पताल में मौत के बाद उनके समर्थक और एमएली सोनू राय ने भी रामकुमार की हत्या की निंदा की और घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने पुलिस और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक घटना से संबंधित लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वह लोग शांत नहीं बैठेंगे.
''जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, उससे यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर आम आदमी और सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित कैसे रहेंगे? किसी मुद्दे पर विरोध जताने के बाद रामकुमार की हत्या कर दी जाती है, तो आम जनता का क्या होगा? जब तक इस घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हमलोग शांत नहीं रहेंगे.''- सोनू राय, एमएलसी, बिहार विधान परिषद
जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी-SP
इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित अस्पताल के बाहर विरोध करने वालों के बीच पहुंचे और उन्होंने समझाया. प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया कि जिसका भी इस वारदात के पीछे हाथ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जांच टीम गठित करके कार्रवाई शुरू कर दी है. परिजनों ने जिनपर शंका या संदेह जाहिर किया उसे डिटेन करके पूछताछ की जा रही है. जल्दी है पुलिस की टीम अपराधियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का सफल उद्भेदन करेगी. उन्होंने पुलिसकर्मी की मिलीभगत के आरोपों पर भी जाच के बाद कार्रवाई की बात कही.
"जो भी पुलिसकर्मी दोषी होगा उनपर हम जांच कर कार्रवाई करेंगे. अगर पुलिस की तरफ से कोई भी लापरवाही की गई है तो उसपर भी हम जांच कर कार्रवाई करेंगे. जैसा कि परिवार वालों ने मुफ्फस्सिल थानाध्यक्ष पर आरोप लगाया है तो हम उनपर भी कार्रवाई करेंगे."- अवधेश दीक्षित, एसपी, भोजपुर
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