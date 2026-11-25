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आरा में बारात के बीच गोलियों का तांडव! 3 दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत

आरा में डबल मर्डर से सनसनी ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार के आरा में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. विवाह समारोह में मेहमान बनकर आए तीन दोस्तों पर फायरिंग हुई थी. मामला भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना स्थित बीबीगंज चकिया गांव में हुआ. हथियारबंद हमलावरों ने मेहमान बनकर आए तीन दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस सनसनीखेज वारदात में दो युवकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

रिश्तेदार की शादी में शामिल होने पहुंचे थे तीनों दोस्त