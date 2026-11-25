आरा में बारात के बीच गोलियों का तांडव! 3 दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत
भोजपुर में तीन दोस्तों पर अपराधियों ने घात लगाकर गोलीबारी की. आरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती
Published : November 25, 2026 at 8:41 AM IST
भोजपुर : बिहार के आरा में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. विवाह समारोह में मेहमान बनकर आए तीन दोस्तों पर फायरिंग हुई थी. मामला भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना स्थित बीबीगंज चकिया गांव में हुआ. हथियारबंद हमलावरों ने मेहमान बनकर आए तीन दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस सनसनीखेज वारदात में दो युवकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गया.
रिश्तेदार की शादी में शामिल होने पहुंचे थे तीनों दोस्त
मिली जानकारी के अनुसार, तीनों युवक अपने मामा की बेटी के विवाह में बीबीगंज चकिया गांव आए थे. बारात के आगमन और जश्न के माहौल के बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया. हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
दो घरों के चिराग बुझे
इस गोलीबारी में शुभकरण गंज के रहने वाले 18 वर्षीय राहुल कुमार और 22 वर्षीय दीपक कुमार ने दम तोड़ दिया. वहीं, दौलतपुर निवासी 18 वर्षीय सोनू कुमार गोली लगने से लहूलुहान हो गया. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे आनन-फानन में आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है.
जख्मी युवक ने बताया आरोपियों के नाम
अस्पताल में इलाजरत सोनू कुमार ने बताया कि वह राहुल और दीपक के साथ शादी समारोह में शामिल होने आया था. इसी दौरान कुछ लोग सामने से पहुंचे और उन पर फायरिंग शुरू कर दी. सोनू ने इस वारदात में ढेमन यादव और उसके भतीजे आशीष यादव सहित तीन-चार अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है. हालांकि पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है. सोनू का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वह सिर्फ शादी में शामिल होने आया था.
पुरानी रंजिश की आशंका
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसडीपीओ-1 सुशील कुमार ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बताया कि शुरुआती तफ्तीश में यह मामला आपसी या पुराने विवाद से जुड़ा लग रहा है. अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक SIT का गठन किया गया है, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. तफ्तीश के दौरान पुलिस ने वारदात वाली जगह से तीन खाली कारतूस का खोखा और एक पिस्टल जब्त किया है.
''पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. घटनास्थल से तीन खोखा और एक पिस्टल भी बरामद किया गया है. घायल युवक और उसके भाई ने कुछ लोगों पर गोलीबारी का आरोप लगाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है.''- सुशील कुमार, एसडीपीओ-1
शहनाई की गूंज मातम में बदली
जिस आंगन में कुछ देर पहले तक शादी के गीत और शहनाई की गूंज सुनाई दे रही थी, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद चीख-पुकार और सन्नाटा पसर गया. दो जवान दोस्तों की असमय मौत से उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. जख्मी सोनू और उसके भाई ने पुलिस के समक्ष कुछ संदिग्धों के नाम उजागर किए हैं, जिनके आधार पर पुलिस हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है. अब सभी की निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं कि इस दोहरे हत्याकांड की असली वजह कब तक सामने आती है.
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